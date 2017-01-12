"Ирина Переслегина знает, над чем сейчас нужно работать в нижегородском здравоохранении", - Борис Шахов Политика

Борис Шахов Фото: НИА "Нижний Новгород"



"Медицинская общественность поддерживает назначение Ирины Переслегиной на пост министра здравоохранения Нижегородской области. Из всех руководителей сегодня, она, наверное, самый опытный человек, который хорошо знает здравоохранение всех районов области: плюсы и минусы, над чем работать и кадровые проблемы. Очень важно, что не потребуется какого-то времени для ознакомления, для того, чтобы вникнуть в проблемы, она уже в теме. И это, наверное, один из самых важных моментов, которые связаны с назначением Ирины Переслегиной", - добавил он.



Шахов также отметил организаторские и профессиональные способности нового министра. "Она не просто организатор здравоохранения, долгое время проработавший в минздраве. Она доктор медицинских наук, знает, что такое наука, как она делается. Она разбирается и в педагогической работе, в подготовке кадров. И мне, например, как ректору медицинской академии, было бы интереснее работать именно с таким человеком. Надеюсь, что контакты, которые сегодня существуют между медакадемией и минздравом продолжатся и будут на том же хорошем уровне, как и были. В качестве примера, я напомню, что мы один из немногих регионов России, где очень хорошо поставлена работа по целевому приёму. Абитуриенты, школьники идут по направлению министерства здравоохранения к нам на учёбу, мы готовим эти кадры. И вместе стараемся, чтобы эти кадры пошли работать в тот район Нижегородской области, где есть необходимость для минздрава и для населения", - подчеркнул ректор медакадемии.



"Думаю, что все задачи, которые губернатор ставит перед нижегородским здравоохранением, будут выполнены. А медакадемия, в свою очередь, как помогала, так и будет помогать", - подытожил он.



Как сообщалось ранее, 18 января 2017 года Ирина Переслегина "Ирина Переслегина знает, над чем сейчас нужно работать в нижегородском здравоохранении", - сказал журналистам ректор Нижегородской государственной медицинской академии Борис Шахов, комментируя назначение Переслегиной на пост министра здравоохранения Нижегородской области."Медицинская общественность поддерживает назначение Ирины Переслегиной на пост министра здравоохранения Нижегородской области. Из всех руководителей сегодня, она, наверное, самый опытный человек, который хорошо знает здравоохранение всех районов области: плюсы и минусы, над чем работать и кадровые проблемы. Очень важно, что не потребуется какого-то времени для ознакомления, для того, чтобы вникнуть в проблемы, она уже в теме. И это, наверное, один из самых важных моментов, которые связаны с назначением Ирины Переслегиной", - добавил он.Шахов также отметил организаторские и профессиональные способности нового министра. "Она не просто организатор здравоохранения, долгое время проработавший в минздраве. Она доктор медицинских наук, знает, что такое наука, как она делается. Она разбирается и в педагогической работе, в подготовке кадров. И мне, например, как ректору медицинской академии, было бы интереснее работать именно с таким человеком. Надеюсь, что контакты, которые сегодня существуют между медакадемией и минздравом продолжатся и будут на том же хорошем уровне, как и были. В качестве примера, я напомню, что мы один из немногих регионов России, где очень хорошо поставлена работа по целевому приёму. Абитуриенты, школьники идут по направлению министерства здравоохранения к нам на учёбу, мы готовим эти кадры. И вместе стараемся, чтобы эти кадры пошли работать в тот район Нижегородской области, где есть необходимость для минздрава и для населения", - подчеркнул ректор медакадемии."Думаю, что все задачи, которые губернатор ставит перед нижегородским здравоохранением, будут выполнены. А медакадемия, в свою очередь, как помогала, так и будет помогать", - подытожил он.Как сообщалось ранее, 18 января 2017 года Ирина Переслегина назначена министром здравоохранения Нижегородской области вместо покинувшего пост Геннадия Кузнецова

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