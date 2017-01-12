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Происшествия

Ранее судимый нижегородец приговорен к 3,5 годам колонии за изнасилование

18 января 2017 18:16  [125] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ранее судимый нижегородец приговорен к 3,5 годам колонии за изнасилование. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 18 января 2017 года.

Согласно информации, вечером 22 июня 2016 года 53-летний мужчина пригласил в гости 39-летнюю потерпевшую. Женщина, увидев, что строение на ул.Полярной в Приокском районе Нижнего Новгорода, в котором проживал ее знакомый, напоминает сарай, попыталась уйти, но мужчина, применив физическую силу, изнасиловал ее.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.131 УК РФ (изнасилование). Вину в совершении преступления он признал. Отмечается, что ранее он был неоднократно судим, не трудоустроен.

Приговором суда мужчине назначено 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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