Территория Копосовской низины относится к постоянно подтопленной и непригодна для строительства жилья", - Валерий Агафонов Общество

Территория около памятника природы Копосовская дубрава в Нижнем Новгороде Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Территория Копосовской низины в Нижнем Новгороде относится к постоянно подтопленной и непригодна для строительства жилья", - об этом гидрогеолог Валерий Агафонов сообщил в рамках пресс-конференции 18 января 2017 года.



"Одна из актуальных работ, которая относится к Копосовской низине, это изучение подтопления. Работы проводилась "Волгогеологией" в 2004 году. Было пробурено много скважин, позднее эта работа актуализировалась в рамках исследований, посвященных вопросу повышения уровня Чебоксарской ГЭС в 2011 году. В геологическом отношении вся заречная часть сложена аллювиальными песками, то есть это водоносный горизонт, который слагает междуречье Волги и Оки. Пески не являются устойчивыми грунтами, как, скажем, глина и известняк, которые находятся глубже 32 метров. При этом сваи обычно забивают не глубже 10-15 метров. Строители выискивают прослойки, в которые можно вбить сваи и то очень часто встречаемся с тем, что фундаменты домов оказываются неустойчивыми. Особенно это касается среднеэтажной застройки", - отметил эксперт.



"Также были проведены работы по оценке подтопляемости. И на территории, о которой мы сейчас говорим, уровни подземных вод составляют менее двух метров по данным геолого-разведочных работ. В соответствии с нормами СанПина пока эта зона была рекреационной, глубины грунтовых вод хватало по нормативам. При переводе земли в иную категорию она уже не будет подходить под застройку именно из-за залегания грунтовых вод (норма пять метров), кроме того, там очень много старичных озер. И на этой территории, чтобы произвести застройку, нужно делать или какие-то отсыпания грунтов или проводить дренаж, но его проводить некуда, потому что этого не позволит сделать уровень Волги. Эта территория, как и другие территории, по геологическим отчетам относится к постоянно подтопленной. Что произойдет при застройке? Если произойдёт застройка этого участка, возрастет техногенное питание, и уровень грунтовых вод повысится еще больше. Дома будут стоять на болоте. Любое изменение глубины залегания грунтовых вод принципиально меняет существующую экосистему, в частности произойдет подтопление корней дубов, что повлечет их гибель", - подвел итог Агафонов.









В сентябре 2015 года Территория Копосовской низины в Нижнем Новгороде относится к постоянно подтопленной и непригодна для строительства жилья", - об этом гидрогеолог Валерий Агафонов сообщил в рамках пресс-конференции 18 января 2017 года."Одна из актуальных работ, которая относится к Копосовской низине, это изучение подтопления. Работы проводилась "Волгогеологией" в 2004 году. Было пробурено много скважин, позднее эта работа актуализировалась в рамках исследований, посвященных вопросу повышения уровня Чебоксарской ГЭС в 2011 году. В геологическом отношении вся заречная часть сложена аллювиальными песками, то есть это водоносный горизонт, который слагает междуречье Волги и Оки. Пески не являются устойчивыми грунтами, как, скажем, глина и известняк, которые находятся глубже 32 метров. При этом сваи обычно забивают не глубже 10-15 метров. Строители выискивают прослойки, в которые можно вбить сваи и то очень часто встречаемся с тем, что фундаменты домов оказываются неустойчивыми. Особенно это касается среднеэтажной застройки", - отметил эксперт."Также были проведены работы по оценке подтопляемости. И на территории, о которой мы сейчас говорим, уровни подземных вод составляют менее двух метров по данным геолого-разведочных работ. В соответствии с нормами СанПина пока эта зона была рекреационной, глубины грунтовых вод хватало по нормативам. При переводе земли в иную категорию она уже не будет подходить под застройку именно из-за залегания грунтовых вод (норма пять метров), кроме того, там очень много старичных озер. И на этой территории, чтобы произвести застройку, нужно делать или какие-то отсыпания грунтов или проводить дренаж, но его проводить некуда, потому что этого не позволит сделать уровень Волги. Эта территория, как и другие территории, по геологическим отчетам относится к постоянно подтопленной. Что произойдет при застройке? Если произойдёт застройка этого участка, возрастет техногенное питание, и уровень грунтовых вод повысится еще больше. Дома будут стоять на болоте. Любое изменение глубины залегания грунтовых вод принципиально меняет существующую экосистему, в частности произойдет подтопление корней дубов, что повлечет их гибель", - подвел итог Агафонов. Напомним , что ноябре 2016 года Нижегородское правительство сменило зонирование участка около Копосовской дубравы на зону многоквартирной застройки. Напомним также , что Дума Нижнего Новгорода выступала против смены зонирования данного участка и в июне 2015 года внесла данный участок в перечень озелененных территорий. Тогда же, отвечая на запрос НИА "Нижний Новгород", в департаменте градостроительного развития области отметили , что решение об изменении функционального зонирования территории на зону жилой застройки было принято, "в целях снижения себестоимости вводимого жилья в регионе", так как "экономически целесообразно освоение территории большей площади".В сентябре 2015 года стало известно что облправительство рекомендовало администрации города подготовить соответствующий проект по изменению зонирования. В октябре того же года администрация Нижнего Новгорода направила в облправительство обращение с просьбой включить участок в районе дубравы в реестр озелененных территорий.

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