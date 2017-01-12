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Общество

Территория Копосовской низины относится к постоянно подтопленной и непригодна для строительства жилья", - Валерий Агафонов

18 января 2017 18:25  [145] Общество
Территория около памятника природы Копосовская дубрава в Нижнем Новгороде (Фото: НИА Нижний Новгород)

Территория около памятника природы Копосовская дубрава в Нижнем Новгороде

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Территория Копосовской низины в Нижнем Новгороде относится к постоянно подтопленной и непригодна для строительства жилья", - об этом гидрогеолог Валерий Агафонов сообщил в рамках пресс-конференции 18 января 2017 года.

"Одна из актуальных работ, которая относится к Копосовской низине, это изучение подтопления. Работы проводилась "Волгогеологией" в 2004 году. Было пробурено много скважин, позднее эта работа актуализировалась в рамках исследований, посвященных вопросу повышения уровня Чебоксарской ГЭС в 2011 году. В геологическом отношении вся заречная часть сложена аллювиальными песками, то есть это водоносный горизонт, который слагает междуречье Волги и Оки. Пески не являются устойчивыми грунтами, как, скажем, глина и известняк, которые находятся глубже 32 метров. При этом сваи обычно забивают не глубже 10-15 метров. Строители выискивают прослойки, в которые можно вбить сваи и то очень часто встречаемся с тем, что фундаменты домов оказываются неустойчивыми. Особенно это касается среднеэтажной застройки", - отметил эксперт.

"Также были проведены работы по оценке подтопляемости. И на территории, о которой мы сейчас говорим, уровни подземных вод составляют менее двух метров по данным геолого-разведочных работ. В соответствии с нормами СанПина пока эта зона была рекреационной, глубины грунтовых вод хватало по нормативам. При переводе земли в иную категорию она уже не будет подходить под застройку именно из-за залегания грунтовых вод (норма пять метров), кроме того, там очень много старичных озер. И на этой территории, чтобы произвести застройку, нужно делать или какие-то отсыпания грунтов или проводить дренаж, но его проводить некуда, потому что этого не позволит сделать уровень Волги. Эта территория, как и другие территории, по геологическим отчетам относится к постоянно подтопленной. Что произойдет при застройке? Если произойдёт застройка этого участка, возрастет техногенное питание, и уровень грунтовых вод повысится еще больше. Дома будут стоять на болоте. Любое изменение глубины залегания грунтовых вод принципиально меняет существующую экосистему, в частности произойдет подтопление корней дубов, что повлечет их гибель", - подвел итог Агафонов.

Напомним, что ноябре 2016 года Нижегородское правительство сменило зонирование участка около Копосовской дубравы на зону многоквартирной застройки.
Напомним также, что Дума Нижнего Новгорода выступала против смены зонирования данного участка и в июне 2015 года внесла данный участок в перечень озелененных территорий. Тогда же, отвечая на запрос НИА "Нижний Новгород", в департаменте градостроительного развития области отметили, что решение об изменении функционального зонирования территории на зону жилой застройки было принято, "в целях снижения себестоимости вводимого жилья в регионе", так как "экономически целесообразно освоение территории большей площади".

В сентябре 2015 года стало известно что облправительство рекомендовало администрации города подготовить соответствующий проект по изменению зонирования. В октябре того же года администрация Нижнего Новгорода направила в облправительство обращение с просьбой включить участок в районе дубравы в реестр озелененных территорий.

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