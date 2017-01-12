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Общество

Комитет по ЖКХ ЗС НО одобрил законопроект об обеспечении доступа инвалидов к торговым объектам

18 января 2017 18:45  [126] Общество
(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Комитет по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Законодательного собрания Нижегородской области одобрил законопроект об обеспечении доступа инвалидов к торговым объектам. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета, 18 января 2017 года.

Проект изменений в законы "О розничных рынках на территории Нижегородской области" и "О торговой деятельности в Нижегородской области", внесенный главой региона, предполагает, что подготовка проектной документации на строительство или реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, расположенных на территории рынков, должна осуществляться с соблюдением требований техрегламентов по обеспечению доступа к таким объектам инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-поводырей).

Организации, осуществляющие торговую деятельность, согласно поправкам, должны будут обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидам к торговым объектам.

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