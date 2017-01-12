"Кредиторская задолженность нижегородской администрации на начало 2017 года на 30% ниже, чем год назад", - Дмитрий Барыкин Экономика

Дмитрий Барыкин Фото: из личного архива



По его мнению, наличие кредиторской задолженности - это обычная практика, а основная задача городских властей состоит в том, чтобы не возникало просроченных долгов.



Озвученное на комиссии городской думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике предложение об особом порядке погашения задолженностей перед подрядчиками из числа малых предпринимателей Дмитрий Барыкин считает неактуальным.



"График погашения задолженности города перед подрядчиками и поставщиками составляется исходя из сроков выполнения работ. Было бы нечестно вводить исключения", - сказал депутат. "Кредиторская задолженность администрации Нижнего Новгорода на начало 2017 года составляет 1,3 млрд рублей, что на 30% ниже показателя годичной давности: положительная динамика говорит о том, что город эффективно решает эту проблему ", - сказал председатель комиссии Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству Дмитрий Барыкин, комментируя озвученную директором департамента финансов Владимиром Лакасаевым информацию.По его мнению, наличие кредиторской задолженности - это обычная практика, а основная задача городских властей состоит в том, чтобы не возникало просроченных долгов.Озвученное на комиссии городской думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике предложение об особом порядке погашения задолженностей перед подрядчиками из числа малых предпринимателей Дмитрий Барыкин считает неактуальным."График погашения задолженности города перед подрядчиками и поставщиками составляется исходя из сроков выполнения работ. Было бы нечестно вводить исключения", - сказал депутат.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+