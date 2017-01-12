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Экономика

"Кредиторская задолженность нижегородской администрации на начало 2017 года на 30% ниже, чем год назад", - Дмитрий Барыкин

19 января 2017 09:15  [137] Экономика
Дмитрий Барыкин (Фото: из личного архива)

Дмитрий Барыкин

Фото: из личного архива

"Кредиторская задолженность администрации Нижнего Новгорода на начало 2017 года составляет 1,3 млрд рублей, что на 30% ниже показателя годичной давности: положительная динамика говорит о том, что город эффективно решает эту проблему ", - сказал председатель комиссии Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству Дмитрий Барыкин, комментируя озвученную директором департамента финансов Владимиром Лакасаевым информацию.

По его мнению, наличие кредиторской задолженности - это обычная практика, а основная задача городских властей состоит в том, чтобы не возникало просроченных долгов.

Озвученное на комиссии городской думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике предложение об особом порядке погашения задолженностей перед подрядчиками из числа малых предпринимателей Дмитрий Барыкин считает неактуальным.

"График погашения задолженности города перед подрядчиками и поставщиками составляется исходя из сроков выполнения работ. Было бы нечестно вводить исключения", - сказал депутат.

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