"Кредиторская задолженность нижегородской администрации на начало 2017 года на 30% ниже, чем год назад", - Дмитрий Барыкин

"Кредиторская задолженность администрации Нижнего Новгорода на начало 2017 года составляет 1,3 млрд рублей, что на 30% ниже показателя годичной давности: положительная динамика говорит о том, что город эффективно решает эту проблему ", - сказал председатель комиссии Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству Дмитрий Барыкин, комментируя озвученную
директором департамента финансов Владимиром Лакасаевым информацию.
По его мнению, наличие кредиторской задолженности - это обычная практика, а основная задача городских властей состоит в том, чтобы не возникало просроченных долгов.
Озвученное на комиссии городской думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике предложение об особом порядке погашения задолженностей перед подрядчиками из числа малых предпринимателей Дмитрий Барыкин считает неактуальным.
"График погашения задолженности города перед подрядчиками и поставщиками составляется исходя из сроков выполнения работ. Было бы нечестно вводить исключения", - сказал депутат.
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