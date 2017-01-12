Квартиросъемщик предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в хищении у своих арендодателей около 300 тысяч рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Перед судом предстанет квартиросъемщик, похитивший у двух арендодателей имущество на сумму более 280 тыс. рублей.



Согласно информации, уголовное дело, возбужденное по ст. 160 ч. 2 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, поступило в Московский районный суд.



Как следует из материалов дела, в начале октября 2016 года обвиняемый заключил с владельцем квартиры договор найма жилого помещения, на основании которого он принял в пользование и под свою ответственность имущество, находящееся в квартире. Спустя время квартиросъемщик решил похитить вверенное ему имущество, что он и сделал.



Затем он снова снял квартиру, заключив с новым арендодателем устный договор найма и вновь приняв в пользование и под свою ответственность имущество, находящееся в квартире. А потом, как и в первом случае, похитил и продал его.



Таким образом обвиняемый совершил хищение вверенного ему имущества на общую сумму около 285 тысяч рублей. Квартиросъемщик предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в хищении у своих арендодателей около 300 тысяч рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 19 января 2017 года.Перед судом предстанет квартиросъемщик, похитивший у двух арендодателей имущество на сумму более 280 тыс. рублей.Согласно информации, уголовное дело, возбужденное по ст. 160 ч. 2 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, поступило в Московский районный суд.Как следует из материалов дела, в начале октября 2016 года обвиняемый заключил с владельцем квартиры договор найма жилого помещения, на основании которого он принял в пользование и под свою ответственность имущество, находящееся в квартире. Спустя время квартиросъемщик решил похитить вверенное ему имущество, что он и сделал.Затем он снова снял квартиру, заключив с новым арендодателем устный договор найма и вновь приняв в пользование и под свою ответственность имущество, находящееся в квартире. А потом, как и в первом случае, похитил и продал его.Таким образом обвиняемый совершил хищение вверенного ему имущества на общую сумму около 285 тысяч рублей.

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