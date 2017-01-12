Женщина погибла из-за неосторожного курения в Нижегородской области 18 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина погибла из-за неосторожного курения в Нижегородской области 18 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Сообщение о возгорании в квартире жилого дома по ул. Колхозной в с.Чулково Вачского района поступило в 02:49. Там обгорели постельные принадлежности на площади 0,5 кв. метров. Предполагаемая виновница пожара – 37-летняя безработная женщина – погибла."Неосторожное обращение с огнём при курении – одна из частых причин пожаров. Как правило, пожар характеризуется длительным периодом развития, высокой концентрацией продуктов горения и нередко сопровождаются гибелью людей. К слову, незатушенный окурок, брошенный в комнате, может тлеть от 20 минут до трех часов, а потом стать источником пожара. К смерти уснувшего курильщика приводит не огонь, а токсичные продукты горения - для этого достаточно три-четыре вдоха. Вместе с тем площадь горения может быть относительно небольшой, всего 1-2 кв. метра", - говорится в сообщении ГУ МЧС.