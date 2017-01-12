Синоптики прогнозируют в Нижегородской области вьюги и морозы в дневное время до-9° 19-22 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области вьюги и морозы в дневное время до-9° 19-22 января. Об этом сообщает гидрометцентр.Согласно информации, 19 и 20 января под влиянием циклона в регионе будет преобладать облачная погода. Временами снег, на открытых участках завьюжит. Максимальная температура воздуха днем при юго-западном ветре -2…-5°, ночью до -5…-8°. На дорогах сохраняются наледи.21-22 января северо-западный ветер вновь понизит температурный фон в дневные часы до -6…-9°, минимальные значения ночью -10…-12°, при прояснениях до -16°. Местами возможен кратковременный снег.