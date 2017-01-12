ГУ МЧС России по Нижегородской области не зарегистрировало происшествий в местах массовых крещенских купаний. Об этом сообщает ведомство 19 января 2017 года.
Согласно информации, на территории региона было подготовлено 78 купален, из них семь – в Нижнем Новгороде. Ожидалось
, что свыше 33 тысяч человек примут участие в массовых крещенских купаниях в этом году.
"Подразделения ГУ МЧС России по области и все муниципальные образования были переведены в режим повышенной готовности. Всего в обеспечении безопасности было задействовано 487 человек и 160 единиц техники (в том числе от МЧС – 154 человека и 52 единицы техники)", - говорится в сообщении.
Государственные инспекторы ГИМС в день проведения крещенских купаний проверили купальни на предмет их соответствия установленным требованиям.
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