Двое мужчин обнаружены мертвыми в бане в Нижегородской области 18 января 2017 года. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Согласно информации на ул.Теплякова в р.п. Большое Мурашкино хозяин бани обнаружил мертвыми двоих мужчин 36 и 42 лет, находившихся у него в гостях. Прибывшие медики констатировали их смерть.
При осмотре тел погибших следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. С целью установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.
Отметается, что вентиляционная заслонка в бане находилась в закрытом состоянии. Следователи не исключают, что из-за нарушений при топке печи образовался угарный газ, которым могли отравиться пострадавшие.
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