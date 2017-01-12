Двое мужчин обнаружены мертвыми в бане в Нижегородской области 18 января Происшествия

Фото: СК РФ

Двое мужчин обнаружены мертвыми в бане в Нижегородской области 18 января 2017 года. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.Согласно информации на ул.Теплякова в р.п. Большое Мурашкино хозяин бани обнаружил мертвыми двоих мужчин 36 и 42 лет, находившихся у него в гостях. Прибывшие медики констатировали их смерть.При осмотре тел погибших следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. С целью установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.Отметается, что вентиляционная заслонка в бане находилась в закрытом состоянии. Следователи не исключают, что из-за нарушений при топке печи образовался угарный газ, которым могли отравиться пострадавшие.