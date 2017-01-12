Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
19 января 2017 18:08  [175] Обвиняемый в мошенничестве с гособоронзаказом директор ООО арестован в Дзержинске Нижегородской области
19 января 2017 17:07  [216] Администрация Советского района Нижнего Новгорода планирует восстановить ограждение на мосту после ДТП до конца дня 19 января
19 января 2017 15:19  [230] Следователи просят нижегородцев помочь в поиске без вести пропавшего Алексея Кривогина
19 января 2017 15:00  [242] Двадцатилетняя нижегородка подозревается в убийстве избивавшего ее мужа
19 января 2017 13:05  [116] Нижегородец получил почти девять лет колонии за убийство мужчины и угрозу убийством теще
19 января 2017 11:44  [159] Суд приговорил нижегородку к восьми годам лишения свободы за убийство сожителя из-за обвинений в измене
19 января 2017 11:38  [187] Ребенок пострадал в ДТП с участием трех автомобилей в Балахинском районе Нижегородской области 18 января
19 января 2017 11:36  [408] Двое мужчин обнаружены мертвыми в бане в Нижегородской области 18 января
19 января 2017 10:51  [200] Женщина погибла из-за неосторожного курения в Нижегородской области 18 января
19 января 2017 10:05  [2417] Автомобиль упал с моста в Нижнем Новгороде поздним вечером 18 января
Происшествия

Двое мужчин обнаружены мертвыми в бане в Нижегородской области 18 января

19 января 2017 11:36  [408] Происшествия
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

Двое мужчин обнаружены мертвыми в бане в Нижегородской области 18 января 2017 года. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Согласно информации на ул.Теплякова в р.п. Большое Мурашкино хозяин бани обнаружил мертвыми двоих мужчин 36 и 42 лет, находившихся у него в гостях. Прибывшие медики констатировали их смерть.

При осмотре тел погибших следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. С целью установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Отметается, что вентиляционная заслонка в бане находилась в закрытом состоянии. Следователи не исключают, что из-за нарушений при топке печи образовался угарный газ, которым могли отравиться пострадавшие.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph