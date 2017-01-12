Ребенок пострадал в ДТП с участием трех автомобилей в Балахинском районе Нижегородской области 18 января 2017 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Согласно информации, в 08:40 на 21-м км автодороги Нижний Новгород – Иваново водитель 1989 года рождения (стаж - три года), управляя" ВАЗ 21099", выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen и Daewoo.
В результате ДТП пострадал пассажир Volkswagen - мальчик 2012 года рождения. Ребенок посещает детский сад, в автомобиле находился на переднем сидении, без детского удерживающего устройства. После ДТП был доставлен родителями в медучреждение.
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