Суд приговорил нижегородку к восьми годам лишения свободы за убийство сожителя из-за обвинений в измене Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, уголовное дело было возбуждено в отношении 44-летней женщины,



Было установлено, что 19 августа 2016 в доме с. Кожино Арзамасского района она ударила ножом в спину своего 55-летнего гражданского мужа, от чего тот скончался.



В содеянном обвиняемая созналась, а на допросе пояснила следователям, что в тот день нетрезвый сожитель приревновал ее, стал необоснованно обвинять в измене. Женщина в этот момент чистила картофель и, обидевшись на его слова, нанесла удар ножом.



Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Суд приговорил нижегородку к восьми годам лишения свободы за убийство сожителя из-за обвинений в измене. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 19 января 2017 года.Согласно информации, уголовное дело было возбуждено в отношении 44-летней женщины, обвинявшийся в совершении преступления, предусмотренного 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Было установлено, что 19 августа 2016 в доме с. Кожино Арзамасского района она ударила ножом в спину своего 55-летнего гражданского мужа, от чего тот скончался.В содеянном обвиняемая созналась, а на допросе пояснила следователям, что в тот день нетрезвый сожитель приревновал ее, стал необоснованно обвинять в измене. Женщина в этот момент чистила картофель и, обидевшись на его слова, нанесла удар ножом.Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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