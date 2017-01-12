Прокуратура объединила свои подразделения в Краснооктябрьском и Сергачском районах Нижегородской области Общество

Прокуратура объединила свои подразделения в Краснооктябрьском и Сергачском районах Нижегородской области. Об этом сообщает ведомство 19 января 2017 года.Согласно информации, приказом Генерального прокурора РФ образована Сергачская межрайонная прокуратура, в то время как с 16 января ликвидированы прокуратуры указанных районов."В предмет ведения Сергачской межрайонной прокуратуры входит осуществление надзора за соблюдением законов на территории Сергачского и Краснооктябрьского районов области", - говорится в сообщении.Межрайонная прокуратура расположилась по месту нахождения ликвидированной прокуратуры Сергачского района: г. Сергач, пер. Коммунистический, д.33, тел. 8-83191-5-25-74.Исполняющим обязанности Сергачского межрайонного прокурора является старший советник юстиции Александр Суслов.