Прокуратура объединила свои подразделения в Краснооктябрьском и Сергачском районах Нижегородской области. Об этом сообщает ведомство 19 января 2017 года.
Согласно информации, приказом Генерального прокурора РФ образована Сергачская межрайонная прокуратура, в то время как с 16 января ликвидированы прокуратуры указанных районов.
"В предмет ведения Сергачской межрайонной прокуратуры входит осуществление надзора за соблюдением законов на территории Сергачского и Краснооктябрьского районов области", - говорится в сообщении.
Межрайонная прокуратура расположилась по месту нахождения ликвидированной прокуратуры Сергачского района: г. Сергач, пер. Коммунистический, д.33, тел. 8-83191-5-25-74.
Исполняющим обязанности Сергачского межрайонного прокурора является старший советник юстиции Александр Суслов.
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