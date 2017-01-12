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19 января 2017 12:00  [171] Прокуратура объединила свои подразделения в Краснооктябрьском и Сергачском районах Нижегородской области
Общество

Прокуратура объединила свои подразделения в Краснооктябрьском и Сергачском районах Нижегородской области

19 января 2017 12:00  [171] Общество

Прокуратура объединила свои подразделения в Краснооктябрьском и Сергачском районах Нижегородской области. Об этом сообщает ведомство 19 января 2017 года.

Согласно информации, приказом Генерального прокурора РФ образована Сергачская межрайонная прокуратура, в то время как с 16 января ликвидированы прокуратуры указанных районов.

"В предмет ведения Сергачской межрайонной прокуратуры входит осуществление надзора за соблюдением законов на территории Сергачского и Краснооктябрьского районов области", - говорится в сообщении.

Межрайонная прокуратура расположилась по месту нахождения ликвидированной прокуратуры Сергачского района: г. Сергач, пер. Коммунистический, д.33, тел. 8-83191-5-25-74.

Исполняющим обязанности Сергачского межрайонного прокурора является старший советник юстиции Александр Суслов.

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