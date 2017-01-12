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Экономика

Нижегородская область получила 70 млн рублей федеральных средств на поддержку свеклосахарного производства в 2016 году

19 января 2017 12:44  [212] Экономика
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Нижегородская область получила 70 млн рублей федеральных средств на поддержку свеклосахарного производства в 2016 году. Об этом министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Алексей Морозов сообщил на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания региона 19 января 2017 года.

По его словам, еще 55 млн рублей на эти же цели рег ион ожидает до 1 февраля текущего года. Напомним, в конце октября 2016 года Заксобрание поддержало выделение 125 млн рублей на поддержку свеклосахарного производства. Соответствующие изменения были внесены в закон об областном бюджете на 2016 год, хотя на стадии обсуждения они вызвали у депутатов немало вопросов. В частности, отмечалось, что большая часть этой субсидии будет получена АО "Сергачский сахарный завод" (с мая 2016 года находится под управлением агрофирмы "Весна"). Представители правительства при этом заявляли, что деньги выделяются на условии 50-процентного федерального софинансирования. Сумму в 125 млн рублей регион рассчитывал получить в 2016 году. В январе 2017 года УФАС предписало нижегородскому правительству отменить постановление о поддержке сахарного производства.

"Поскольку это было уже в конце финансового года, у депутатов были обоснованные сомнения: а успеем ли мы? Нам сегодня рассказали, что 70 млн рублей из этих денег уже поступили в 2016 году, и еще на 55 млн рублей мы получили подтверждение от федерального минсельхоза. Если честно, это весьма неплохой показатель с учетом такого сжатого срока. В октябре мы говорили о том, что задача получить такое софинансирование, мягко говоря, непростая. Ее практически в полном объеме минсельхоз решил", - прокомментировал информацию регионального минсельхоза председатель комитета по бюджету Александр Шаронов в беседе с журналистами.

Напомним, в августе 2016 года стало известно, что агрофирма "Весна" намерена инвестировать 10,5 млрд рублей в развитие Сергачского сахарного завода до 2019 года. Инвестиционный проект развития предусматривает увеличение производственных мощностей до 8 тысяч тонн переработки свеклы в сутки к 2019 году, расширение земельного банка до 80-100 тысяч га, повышение урожайности сахарной свеклы до 450 центнеров с гектара, увеличение объема выращивания сахарной свеклы со 100 до 900 тысяч тонн.

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