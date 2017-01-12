Нижегородские депутаты опасаются перепрофилирования концертного зала "Юпитер" в торговый объект Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев (КПРФ) выразил опасение по возможному перепрофилированию нижегородского концертного зала "Юпитер" в торговый объект. Об этом он заявил на комиссии Гордумы по имуществу 19 января.



Лазарев напомнил, что обязательным условием приватизации данного объекта было сохранение социально-культурного назначения (концертный зал) в течение пяти лет.



"Прошло 2,5 года, а с "Юпитером" ничего не происходит. По слухам, из концертного зала собираются сделать очередной магазин. В какой-то степени городские власти сами подталкивают инвестора к перепрофилированию объекта. По нормативам для концертного зала в 1 тысячу человек необходимо 300-400 парковочных мест. Земельный участок к "Юпитеру" инвестору не продавался. У торговых центров нормативы же более щадящие", - отметил Евгений Лазарев.



Заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) Ирина Брагина рассказала, что летом 2016 года комитет выезжал на объект с инспекционной проверкой и установил, что объект не используется.



"По словам инвестора, сейчас он проводит проектно-изыскательные работы для ремонта здания. Администрация может только контролировать, чтобы инвестор не использовал объект не по назначению. Иных юридических рычагов воздействия у нас нет", - подчеркнула Ирина Брагина.



Евгений Лазарев, в свою очередь, выразил опасения, что оставшиеся 2,5 года из пяти лет здание так и не будет использоваться как концертный зал, а затем инвестор перепрофилирует его по своему усмотрению. "Возможно, городу стоит продавать такие объекты с условием сохранения назначения в течение десяти лет", - отметил он.



По итогам обсуждения данного вопроса председатель комиссии по имуществу Кирилл Лазорин предложил комиссии обратиться к главе администрации Нижнего Новгорода Сергею Белову, чтобы он нашел возможность усилить контроль над объектом, а также выяснил, не состоялся ли переход прав от первоначального собственника. Члены комиссии Лазорина поддержали.







Решение о включении объекта в план приватизации муниципального имущества депутаты Депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев (КПРФ) выразил опасение по возможному перепрофилированию нижегородского концертного зала "Юпитер" в торговый объект. Об этом он заявил на комиссии Гордумы по имуществу 19 января.Лазарев напомнил, что обязательным условием приватизации данного объекта было сохранение социально-культурного назначения (концертный зал) в течение пяти лет."Прошло 2,5 года, а с "Юпитером" ничего не происходит. По слухам, из концертного зала собираются сделать очередной магазин. В какой-то степени городские власти сами подталкивают инвестора к перепрофилированию объекта. По нормативам для концертного зала в 1 тысячу человек необходимо 300-400 парковочных мест. Земельный участок к "Юпитеру" инвестору не продавался. У торговых центров нормативы же более щадящие", - отметил Евгений Лазарев.Заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) Ирина Брагина рассказала, что летом 2016 года комитет выезжал на объект с инспекционной проверкой и установил, что объект не используется."По словам инвестора, сейчас он проводит проектно-изыскательные работы для ремонта здания. Администрация может только контролировать, чтобы инвестор не использовал объект не по назначению. Иных юридических рычагов воздействия у нас нет", - подчеркнула Ирина Брагина.Евгений Лазарев, в свою очередь, выразил опасения, что оставшиеся 2,5 года из пяти лет здание так и не будет использоваться как концертный зал, а затем инвестор перепрофилирует его по своему усмотрению. "Возможно, городу стоит продавать такие объекты с условием сохранения назначения в течение десяти лет", - отметил он.По итогам обсуждения данного вопроса председатель комиссии по имуществу Кирилл Лазорин предложил комиссии обратиться к главе администрации Нижнего Новгорода Сергею Белову, чтобы он нашел возможность усилить контроль над объектом, а также выяснил, не состоялся ли переход прав от первоначального собственника. Члены комиссии Лазорина поддержали. Напомним , что здание концертного зала "Юпитер" в Нижнем Новгороде было продано за 241,5 млн рублей в августе 2014 года. Покупателем стало ООО "Сити-Центр". Администрация города до этого неоднократно пыталась продать здание, в июле 2014 года цена на него была снижена более чем на 100 млн рублей.Решение о включении объекта в план приватизации муниципального имущества депутаты одобрили 26 июня 2013 года.

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