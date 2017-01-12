Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
19 января 2017 14:10  [60] "Небольшая, но устойчивая тенденция к сокращению количества разводов наблюдается в Нижегородской области", - Ольга Краснова
19 января 2017 13:47  [250] Каждая 19-я девочка в Нижегородской области получила имя Виктория в 2016 году
19 января 2017 13:18  [115] МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за сильного ветра 20 января
19 января 2017 12:51  [224] Нижегородские депутаты опасаются перепрофилирования концертного зала "Юпитер" в торговый объект
19 января 2017 12:00  [105] Прокуратура объединила свои подразделения в Краснооктябрьском и Сергачском районах Нижегородской области
19 января 2017 11:54  [217] Облправительство выделило Нижнему Новгороду почти 2,3 млрд рублей на ремонт дорог в 2017 году
19 января 2017 11:24  [126] ГУ МЧС России по Нижегородской области не зарегистрировало происшествий в местах массовых крещенских купаний
19 января 2017 11:09  [129] Синоптики прогнозируют в Нижегородской области вьюги и морозы в дневное время до-9° 19-22 января
18 января 2017 18:45  [168] Комитет по ЖКХ ЗС НО одобрил законопроект об обеспечении доступа инвалидов к торговым объектам
18 января 2017 18:25  [263] Территория Копосовской низины относится к постоянно подтопленной и непригодна для строительства жилья", - Валерий Агафонов
Общество

Нижегородские депутаты опасаются перепрофилирования концертного зала "Юпитер" в торговый объект

19 января 2017 12:51  [224] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев (КПРФ) выразил опасение по возможному перепрофилированию нижегородского концертного зала "Юпитер" в торговый объект. Об этом он заявил на комиссии Гордумы по имуществу 19 января.

Лазарев напомнил, что обязательным условием приватизации данного объекта было сохранение социально-культурного назначения (концертный зал) в течение пяти лет.

"Прошло 2,5 года, а с "Юпитером" ничего не происходит. По слухам, из концертного зала собираются сделать очередной магазин. В какой-то степени городские власти сами подталкивают инвестора к перепрофилированию объекта. По нормативам для концертного зала в 1 тысячу человек необходимо 300-400 парковочных мест. Земельный участок к "Юпитеру" инвестору не продавался. У торговых центров нормативы же более щадящие", - отметил Евгений Лазарев.

Заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) Ирина Брагина рассказала, что летом 2016 года комитет выезжал на объект с инспекционной проверкой и установил, что объект не используется.

"По словам инвестора, сейчас он проводит проектно-изыскательные работы для ремонта здания. Администрация может только контролировать, чтобы инвестор не использовал объект не по назначению. Иных юридических рычагов воздействия у нас нет", - подчеркнула Ирина Брагина.

Евгений Лазарев, в свою очередь, выразил опасения, что оставшиеся 2,5 года из пяти лет здание так и не будет использоваться как концертный зал, а затем инвестор перепрофилирует его по своему усмотрению. "Возможно, городу стоит продавать такие объекты с условием сохранения назначения в течение десяти лет", - отметил он.

По итогам обсуждения данного вопроса председатель комиссии по имуществу Кирилл Лазорин предложил комиссии обратиться к главе администрации Нижнего Новгорода Сергею Белову, чтобы он нашел возможность усилить контроль над объектом, а также выяснил, не состоялся ли переход прав от первоначального собственника. Члены комиссии Лазорина поддержали.

Напомним, что здание концертного зала "Юпитер" в Нижнем Новгороде было продано за 241,5 млн рублей в августе 2014 года. Покупателем стало ООО "Сити-Центр". Администрация города до этого неоднократно пыталась продать здание, в июле 2014 года цена на него была снижена более чем на 100 млн рублей.

Решение о включении объекта в план приватизации муниципального имущества депутаты одобрили 26 июня 2013 года.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph