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Происшествия

Нижегородец получил почти девять лет колонии за убийство мужчины и угрозу убийством теще

19 января 2017 13:05  [115] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец получил почти девять лет колонии за убийство мужчины и угрозу убийством теще. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 19 января 2017 года.

Согласно информации, днем 8 января 2016 года в доме д. Наченье Дальнеконстантиновского района мужчина праздновал день рождения. Обвиняемый якобы слишком близко подсел к супруге именинника, на что тот сделал замечание. Обидевшись, злоумышленник ударил 47-летнего именинника ножом, отчего тот умер.

Кроме того, в конце 2015 года подсудимый, поссорившись с матерью своей сожительницы, уронил ее на пол и стал замахиваться на женщину молотком, угрожая при этом убийством.

В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в совершении убийства признал, угрозу убийством – отрицал.

Отмечается, что в 2008 году он уже был судим за убийство и освободился из мест лишения свободы в 2014 году.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством) и приговорен к восьми годам и девяти месяцам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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