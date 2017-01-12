МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за сильного ветра 20 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за сильного ветра 20 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".Согласно информации, ночью и днем 20 января ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 м/с.В связи с этим прогнозируется вероятность обрыва ЛЭП и линий связи, нарушения в работе объектов ЖКХ, обрушение слабоукрепленных конструкций, падение деревьев. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.