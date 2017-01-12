"Небольшая, но устойчивая тенденция к сокращению количества разводов наблюдается в Нижегородской области", - Ольга Краснова

Ростелеком
Популярные комментарии за год
27 января 2016 13:18  [3883] "Три человека умерли от гриппа в Нижнем Новгороде в январе 2016 года", - Александр Разумовский
05 октября 2016 15:13  [3795] "Не исключаю, что Кириенко на новом посту вмешается в конфликт групп депутатов нижегородского Заксобрания", - Сергей Кочеров
02 ноября 2016 19:17  [3334] "Такое количество звезд, которые приедут на выставку в Нижний Новгород, в другом городе собрать было бы тяжело", - Сергей Казук
10 июня 2016 18:26  [3148] "Считаю целесообразной проверку законности безвозмездной передачи епархии усадьбы Приклонских-Рукавишниковых", - Жанна Потравко
06 июля 2016 15:31  [2744] "Справедливая Россия" рассчитывает получить не менее пяти мандатов по партсписку на выборах в ЗС НО", - Александр Бочкарев
28 ноября 2016 17:53  [2420] "Рано или поздно назначение Казачковой выльется в конфликт", - Константин Барановский
12 сентября 2016 15:52  [1984] "Завод Красный Якорь" будет иметь непосредственное отношение к решению задачи освоения Арктики", - Дмитрий Барыкин
29 марта 2016 19:11  [1964] "Нижегородская область - один из ведущих субъектов РФ", - Владимир Путин
31 марта 2016 13:14  [1917] "Запретов проведения культурных мероприятий и праздничных демонстраций на ул. Большой Покровской не будет", - Евгений Лебедев
26 августа 2016 19:00  [1838] "Крупные компании монополизируют малый бизнес, убивая экономику страны", - Ирина Хакамада
Последние новости рубрики Общество
19 января 2017 18:29  [211] Нижегородское УФАС зафиксировало в "НОФ" наибольшее количество максимальных цен на лекарства во II полугодии 2016 года
19 января 2017 17:34  [138] Более 400 человек приняли участие в IV фестивале "РобоФест-Нижний Новгород-2017" 19 января
19 января 2017 16:27  [134] Нижегородская администрация изменила способ приватизации помещения в доходном доме Переплетчикова
19 января 2017 15:53  [617] Две школы полностью закрыты на карантин в Нижегородской области по данным на 18 января
19 января 2017 14:35  [494] Нижний Новгород не смог использовать 19 млн из 50 выделенных облправительством на уборку снега
19 января 2017 14:10  [227] "Небольшая, но устойчивая тенденция к сокращению количества разводов наблюдается в Нижегородской области", - Ольга Краснова
19 января 2017 13:47  [714] Каждая 19-я девочка в Нижегородской области получила имя Виктория в 2016 году
19 января 2017 13:18  [284] МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за сильного ветра 20 января
19 января 2017 12:51  [511] Нижегородские депутаты опасаются перепрофилирования концертного зала "Юпитер" в торговый объект
19 января 2017 12:00  [170] Прокуратура объединила свои подразделения в Краснооктябрьском и Сергачском районах Нижегородской области
Общество

"Небольшая, но устойчивая тенденция к сокращению количества разводов наблюдается в Нижегородской области", - Ольга Краснова

19 января 2017 14:10  [227] Общество
Ольга Краснова (Фото: НИА Нижний Новгород)

Ольга Краснова

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) "Небольшая, но устойчивая тенденция к сокращению количества разводов наблюдается в Нижегородской области", - об этом сообщила руководитель ГУ ЗАГС в регионе Ольга Краснова на пресс-конференции 19 января 2017 года.

По ее словам, в 2016 году было заключено 21 565 браков (снижение на 15,5% по сравнению с 2015 годом). Как отметила Ольга Краснова, средний возраст вступающих в брак за последние пять лет не меняется и составляет 25-35 лет.

Что касается разводов, то в отчетном периоде их было зарегистрировано 13 144. "Это на 1,8% меньше, чем в 2015 году, и почти в два с половиной раза меньше, чем в 2000-м", - подчеркнула руководитель ГУ ЗАГС.

Мужчины чаще всего разводятся в возрасте 40-49 лет (55% от общего числа разводов), 20% разводов приходятся на мужчин в возрасте 35-39 лет.

Большая часть женщин разводится в возрасте 25-39 лет (более 50% от общего числа разводов), в 20% случаев разводятся женщины в возрасте 40-49 лет.

Ольга Краснова также добавила, что практические не регистрируются разводы у пар старше 60 лет.

Кроме того, одна из пар в 2016-м году отметила 67-летие совместной жизни, что стало самым продолжительным брачным союзом в регионе.

"И еще немного статистики ушедшего года: самым возрастным женихом в области стал 95-летний мужчина, его невесте было 54 года", - заключила Краснова.

Напомним, в 2015 году в регионе был заключен 25 531 брак.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph