"Небольшая, но устойчивая тенденция к сокращению количества разводов наблюдается в Нижегородской области", - Ольга Краснова Общество

Ольга Краснова Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) "Небольшая, но устойчивая тенденция к сокращению количества разводов наблюдается в Нижегородской области", - об этом сообщила руководитель ГУ ЗАГС в регионе Ольга Краснова на пресс-конференции 19 января 2017 года.



По ее словам, в 2016 году было заключено 21 565 браков (снижение на 15,5% по сравнению с 2015 годом). Как отметила Ольга Краснова, средний возраст вступающих в брак за последние пять лет не меняется и составляет 25-35 лет.



Что касается разводов, то в отчетном периоде их было зарегистрировано 13 144. "Это на 1,8% меньше, чем в 2015 году, и почти в два с половиной раза меньше, чем в 2000-м", - подчеркнула руководитель ГУ ЗАГС.



Мужчины чаще всего разводятся в возрасте 40-49 лет (55% от общего числа разводов), 20% разводов приходятся на мужчин в возрасте 35-39 лет.



Большая часть женщин разводится в возрасте 25-39 лет (более 50% от общего числа разводов), в 20% случаев разводятся женщины в возрасте 40-49 лет.



Ольга Краснова также добавила, что практические не регистрируются разводы у пар старше 60 лет.



Кроме того, одна из пар в 2016-м году отметила 67-летие совместной жизни, что стало самым продолжительным брачным союзом в регионе.



"И еще немного статистики ушедшего года: самым возрастным женихом в области стал 95-летний мужчина, его невесте было 54 года", - заключила Краснова.



"Небольшая, но устойчивая тенденция к сокращению количества разводов наблюдается в Нижегородской области", - об этом сообщила руководитель ГУ ЗАГС в регионе Ольга Краснова на пресс-конференции 19 января 2017 года.По ее словам, в 2016 году было заключено 21 565 браков (снижение на 15,5% по сравнению с 2015 годом). Как отметила Ольга Краснова, средний возраст вступающих в брак за последние пять лет не меняется и составляет 25-35 лет.Что касается разводов, то в отчетном периоде их было зарегистрировано 13 144. "Это на 1,8% меньше, чем в 2015 году, и почти в два с половиной раза меньше, чем в 2000-м", - подчеркнула руководитель ГУ ЗАГС.Мужчины чаще всего разводятся в возрасте 40-49 лет (55% от общего числа разводов), 20% разводов приходятся на мужчин в возрасте 35-39 лет.Большая часть женщин разводится в возрасте 25-39 лет (более 50% от общего числа разводов), в 20% случаев разводятся женщины в возрасте 40-49 лет.Ольга Краснова также добавила, что практические не регистрируются разводы у пар старше 60 лет.Кроме того, одна из пар в 2016-м году отметила 67-летие совместной жизни, что стало самым продолжительным брачным союзом в регионе."И еще немного статистики ушедшего года: самым возрастным женихом в области стал 95-летний мужчина, его невесте было 54 года", - заключила Краснова. Напомним , в 2015 году в регионе был заключен 25 531 брак.

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