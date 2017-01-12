Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
19 января 2017 18:29  [209] Нижегородское УФАС зафиксировало в "НОФ" наибольшее количество максимальных цен на лекарства во II полугодии 2016 года
19 января 2017 17:34  [137] Более 400 человек приняли участие в IV фестивале "РобоФест-Нижний Новгород-2017" 19 января
19 января 2017 16:27  [134] Нижегородская администрация изменила способ приватизации помещения в доходном доме Переплетчикова
19 января 2017 15:53  [612] Две школы полностью закрыты на карантин в Нижегородской области по данным на 18 января
19 января 2017 14:35  [493] Нижний Новгород не смог использовать 19 млн из 50 выделенных облправительством на уборку снега
19 января 2017 14:10  [226] "Небольшая, но устойчивая тенденция к сокращению количества разводов наблюдается в Нижегородской области", - Ольга Краснова
19 января 2017 13:47  [713] Каждая 19-я девочка в Нижегородской области получила имя Виктория в 2016 году
19 января 2017 13:18  [282] МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за сильного ветра 20 января
19 января 2017 12:51  [509] Нижегородские депутаты опасаются перепрофилирования концертного зала "Юпитер" в торговый объект
19 января 2017 12:00  [170] Прокуратура объединила свои подразделения в Краснооктябрьском и Сергачском районах Нижегородской области
Общество

Нижний Новгород не смог использовать 19 млн из 50 выделенных облправительством на уборку снега

19 января 2017 14:35  [493] Общество
Нижний Новгород (Фото: НИА Нижний Новгород)

Нижний Новгород

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижний Новгород не смог использовать 19 млн из 50 выделенных облправительством на уборку снега. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в эфире телекомпании "Волга" 18 января 2017 года.

Говоря о качестве уборки дорог после последних снегопадов, глава региона отметил, что есть регламенты, по которым коммунальщикам дается трое суток для очистки дорог. "Мы дорожную часть очистили в течение суток. Но с другой стороны, пока мы разбирались с дорогами, во дворах никто не работал. Городские власти в этом плане не дорабатывают, я сам ездил по дворам, показывал им, где недоработки", - сказал он.

"Мы говорили о том, что не хватает средств, чтобы вывозить снег. Я говорю, а сколько надо денег? Мне говорят: 6 млн на район. Мы выделили в конце года 50 млн рублей. Достаточно для того, чтобы снег вывезти. Вы думаете, их использовали? 19 млн вернули назад, не смогли использовать, не могли организовать работу", - отметил Шанцев и добавил, что, по его мнению, людей, неспособных организовать работу, нужно снимать и искать тех, кто эту работу организовать в состоянии.

Напомним также, что в январе суд признал незаконным бездействие нижегородской администрации в связи с отсутствием мест для приема снега.

Как сообщалось ранее, в начале января 2017 года сити-менеджер Сергей Белов сказал, что горадминистрация снизила темпы вывоза снега из Нижнего Новгорода из-за сильных морозов. В ноябре Белов объяснил плохую уборку нижегородских тротуаров от снега нежеланием глав районов должным образом организовать работу.

Кроме того, сообщалось, что нижегородская администрация в ноябре 2016 года оштрафовала подрядчиков за ненадлежащую уборку снега на 3,5 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph