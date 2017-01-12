Нижний Новгород не смог использовать 19 млн из 50 выделенных облправительством на уборку снега Общество

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"



Говоря о качестве уборки дорог после последних снегопадов, глава региона отметил, что есть регламенты, по которым коммунальщикам дается трое суток для очистки дорог. "Мы дорожную часть очистили в течение суток. Но с другой стороны, пока мы разбирались с дорогами, во дворах никто не работал. Городские власти в этом плане не дорабатывают, я сам ездил по дворам, показывал им, где недоработки", - сказал он.



"Мы говорили о том, что не хватает средств, чтобы вывозить снег. Я говорю, а сколько надо денег? Мне говорят: 6 млн на район. Мы выделили в конце года 50 млн рублей. Достаточно для того, чтобы снег вывезти. Вы думаете, их использовали? 19 млн вернули назад, не смогли использовать, не могли организовать работу", - отметил Шанцев и добавил, что, по его мнению, людей, неспособных организовать работу, нужно снимать и искать тех, кто эту работу организовать в состоянии.











Нижний Новгород не смог использовать 19 млн из 50 выделенных облправительством на уборку снега. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в эфире телекомпании "Волга" 18 января 2017 года.Говоря о качестве уборки дорог после последних снегопадов, глава региона отметил, что есть регламенты, по которым коммунальщикам дается трое суток для очистки дорог. "Мы дорожную часть очистили в течение суток. Но с другой стороны, пока мы разбирались с дорогами, во дворах никто не работал. Городские власти в этом плане не дорабатывают, я сам ездил по дворам, показывал им, где недоработки", - сказал он."Мы говорили о том, что не хватает средств, чтобы вывозить снег. Я говорю, а сколько надо денег? Мне говорят: 6 млн на район. Мы выделили в конце года 50 млн рублей. Достаточно для того, чтобы снег вывезти. Вы думаете, их использовали? 19 млн вернули назад, не смогли использовать, не могли организовать работу", - отметил Шанцев и добавил, что, по его мнению, людей, неспособных организовать работу, нужно снимать и искать тех, кто эту работу организовать в состоянии. Напомним также , что в январе суд признал незаконным бездействие нижегородской администрации в связи с отсутствием мест для приема снега. Как сообщалось ранее , в начале января 2017 года сити-менеджер Сергей Белов сказал, что горадминистрация снизила темпы вывоза снега из Нижнего Новгорода из-за сильных морозов. В ноябре Белов объяснил плохую уборку нижегородских тротуаров от снега нежеланием глав районов должным образом организовать работу. Кроме того, сообщалось , что нижегородская администрация в ноябре 2016 года оштрафовала подрядчиков за ненадлежащую уборку снега на 3,5 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+