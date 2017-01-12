Двадцатилетняя нижегородка подозревается в убийстве избивавшего ее мужа Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двадцатилетняя нижегородка подозревается в убийстве избивавшего ее мужа. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 19 января 2017 года.Согласно информации, вечером 15 января 2017 года в квартире дома по пр. Ленина подозреваемая ударила мужа ножом в грудь, после чего вызвала медиков и правоохранителей. 16 января 25-летний мужчина умер в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Подозреваемая в преступлении созналась. Она пояснила следователям, что причиной послужили постоянные ссоры из-за злоупотребления мужа алкоголем, и что супруг неоднократно избивал ее. В день убийства муж также пришел с работы нетрезвый и в ходе ссоры на бытовой почве вновь стал избивать ее. В ответ она ударила его ножом.Отмечается, что подозреваемая находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Характеризуется положительно. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.