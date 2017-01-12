Следователи просят нижегородцев помочь в поиске без вести пропавшего Алексея Кривогина Происшествия

Алексей Кривогин Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Следователи просят нижегородцев помочь в поиске без вести пропавшего Алексея Кривогина. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 19 января 2017 года.Согласно информации, в середине ноября 2016 года мужчина продал свою трехкомнатную квартиру на ул. Усилова в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Последний раз он выходил на связь с родственниками 19 ноября. Отмечается, что мужчина проживал один, нигде не работал.По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.Кривогин Алексей Брониславович, 1972 года рождения, уроженец г. Горький, холост, детей нет. Приметы: на вид 40-45 лет, рост 190 см, среднего телосложения. Лицо овальное, волосы прямые короткие, глаза серые, нос прямой, ушные раковины слегка оттопырены.Предположительно был одет в серую кепку, серую куртку, синие джинсы и свитер. Одежда неопрятная.Лиц, обладающих любой информацией о разыскиваемом, следователи просят связаться по телефонам: 8(831)422-65-08, 8-920-069-57-10, либо по телефону 02.