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Политика

"Законопроект о доступе инвалидов в торговые объекты не совсем понятен", - Александр Бочкарев

19 января 2017 15:23  [196] Политика
Александр Бочкарев

Александр Бочкарев

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) "Законопроект о доступе инвалидов в торговые объекты не совсем понятен", - заявил председатель комитета по развитию предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев (фракция "Справедливая Россия") после заседания комитета 19 января 2017 года.

Комитет рассмотрел проект изменений в законы "О розничных рынках на территории Нижегородской области" и "О торговой деятельности в Нижегородской области", внесенный правительством региона. Напомним, законопроект предполагает, что подготовка проектной документации на строительство или реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, расположенных на территории рынков, должна осуществляться с соблюдением требований техрегламентов по обеспечению доступа к таким объектам инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-поводырей). Организации, осуществляющие торговую деятельность, согласно поправкам, должны будут обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидам к торговым объектам.

В ходе обсуждения законопроекта члены комитета пытались выяснить, будут ли обязаны владельцы уже существующих торговых объектов достраивать их с тем, чтобы обеспечить доступ инвалидов. Представители правительства не смогли однозначно ответить на этот вопрос, в связи с чем комитет принял решение отложить инициативу.

"Мы откладываем все законопроекты, которые непонятны, непрозрачны. Закон должен быть понятен каждому гражданину в Нижегородской области, будь он предприниматель или инвалид. Мы попросили внести ясность, и тогда мы сможем голосовать по этому проекту. Деятельность нашего комитета направлена на развитие предпринимательства, торговли и туризма, поэтому мы обязаны защищать предпринимателей. Все, что касается торговой деятельности, предпринимательства и туризма, мы очень скрупулезно изучаем", - отметил Бочкарев.

"Никто из членов комитета не понял до конца, в чем суть изменений. Я задал вопрос: если никому непонятно, за что мы голосуем? Депутат, прежде чем голосовать, должен понять, пользу или вред принесет закон, причем должны учитываться все стороны. Но если депутаты не понимают, тогда за что голосовать?", - заключил председатель комитета.

Напомним, 18 января этот законопроект был одобрен комитетом по градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК, однако, поскольку профильным по этому вопросу является комитет по развитию предпринимательства, торговли и туризма, проект закона пока не будет вынесен на рассмотрение регионального парламента.

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