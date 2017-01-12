Две школы полностью закрыты на карантин в Нижегородской области по данным на 18 января Общество

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Согласно информации, полностью приостановлен учебный процесс в двух школах Сергачского, Ардатовского районов и частично - в 54-х классах 17-ти школ Городецкого, Сергачского, Лукояновского, Ардатовского, Починковского районов области, Выксунского г.о, г.о.г.Бор, г. Дзержинска, Автозаводского, Московского, Советского, Приокского районов Нижнего Новгорода. Кроме того, частично приостановлен воспитательный процесс в трех группах трех детских дошкольных образовательных учреждений Сергачского района области и Московского, Приокского районов города.



Ведомство сообщает, что заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) по сравнению с предыдущей неделей возросла на 58,23%. За медицинской помощью обратилось 23 602 человека (показатель заболеваемости 74,19 на 10 тысяч населения). Уровень заболеваемости респираторными инфекциями выше эпидемического порога по совокупному населению на 37,39%, среди взрослого населения – на 63,82%. В Нижнем Новгороде заболеваемость возросла на 47,56%, за медицинской помощью обратилось 14 415 человек (показатель заболеваемости 113,82 на 10 тысяч населения). Уровень заболеваемости респираторными инфекциями выше эпидемического порога по совокупному населению на 42,81%, среди взрослого населения – на 63,96%.



По результатам лабораторных исследований от больных респираторными инфекциями выделяются вирусы гриппа А (H3N2), A(H1N1), В.



Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в области по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 6% и составила 7,39 на 100 тысяч населения. В медицинские организации области за медицинской помощью с симптомами острого кишечного заболевания обратилось 235 человек.



Наиболее высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в Воскресенском, Кстовском, Балахнинском районах области и Автозаводском, Ленинском районах города.







СПРАВКА:

Вирус H3N2 является подтипом вируса гриппа А. H3N2 – это сезонный грипп, протекающий в легкой форме.



Родиной этой инфекции считается Азия. В Гонконге, в 1968 году впервые началась пандемия, вызванная штаммом H3N2. Причиной распространения вируса назвали мигрирующих птиц. Человек стал заражаться этой инфекцией из-за произошедшей мутации штамма. Болезнь быстро распространилась за пределы азиатского континента. Две школы полностью закрыты на карантин в Нижегородской области по данным на 18 января 2017 года. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.Согласно информации, полностью приостановлен учебный процесс в двух школах Сергачского, Ардатовского районов и частично - в 54-х классах 17-ти школ Городецкого, Сергачского, Лукояновского, Ардатовского, Починковского районов области, Выксунского г.о, г.о.г.Бор, г. Дзержинска, Автозаводского, Московского, Советского, Приокского районов Нижнего Новгорода. Кроме того, частично приостановлен воспитательный процесс в трех группах трех детских дошкольных образовательных учреждений Сергачского района области и Московского, Приокского районов города.Ведомство сообщает, что заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) по сравнению с предыдущей неделей возросла на 58,23%. За медицинской помощью обратилось 23 602 человека (показатель заболеваемости 74,19 на 10 тысяч населения). Уровень заболеваемости респираторными инфекциями выше эпидемического порога по совокупному населению на 37,39%, среди взрослого населения – на 63,82%. В Нижнем Новгороде заболеваемость возросла на 47,56%, за медицинской помощью обратилось 14 415 человек (показатель заболеваемости 113,82 на 10 тысяч населения). Уровень заболеваемости респираторными инфекциями выше эпидемического порога по совокупному населению на 42,81%, среди взрослого населения – на 63,96%.По результатам лабораторных исследований от больных респираторными инфекциями выделяются вирусы гриппа А (H3N2), A(H1N1), В.Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в области по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 6% и составила 7,39 на 100 тысяч населения. В медицинские организации области за медицинской помощью с симптомами острого кишечного заболевания обратилось 235 человек.Наиболее высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в Воскресенском, Кстовском, Балахнинском районах области и Автозаводском, Ленинском районах города. Напомним , на неделе со 2 по 8 января 2017 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 35%. Роспотребнадзор отмечал доминирование гонконгского гриппа (гриппа А (H3N2).СПРАВКА:Вирус H3N2 является подтипом вируса гриппа А. H3N2 – это сезонный грипп, протекающий в легкой форме.Родиной этой инфекции считается Азия. В Гонконге, в 1968 году впервые началась пандемия, вызванная штаммом H3N2. Причиной распространения вируса назвали мигрирующих птиц. Человек стал заражаться этой инфекцией из-за произошедшей мутации штамма. Болезнь быстро распространилась за пределы азиатского континента.

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