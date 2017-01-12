Обменные гастроли Нижегородского и Удмуртского театров пройдут в апреле 2017 года Культура и отдых

Нижегородский театр драмы Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Обменные гастроли Нижегородского и Удмуртского драмтеатров пройдут в апреле 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского театра драмы им. Горького.



Согласно информации, на данный момент уже подписан договор о проведении гастролей с Государственным русским драматическим театром Удмуртии.



Нижегородский театр драмы впервые отправится на гастроли в Ижевск так же, как и Драматический русский театр впервые представит свои спектакли нижегородскому зрителю. Обменные гастроли пройдут 3-9 апреля.



Как пояснила корреспонденту НИА "Нижний Новгород" пресс-секретарь Нижегородского драмтеатра Елена Востокова, на данный момент афиша гастролей формируется. Всего театр повезет в Удмуртию пять спектаклей. В дальнейшем стороны намерены сотрудничать на постоянной основе.



Обменные гастроли Нижегородского и Удмуртского драмтеатров пройдут в апреле 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского театра драмы им. Горького.Согласно информации, на данный момент уже подписан договор о проведении гастролей с Государственным русским драматическим театром Удмуртии.Нижегородский театр драмы впервые отправится на гастроли в Ижевск так же, как и Драматический русский театр впервые представит свои спектакли нижегородскому зрителю. Обменные гастроли пройдут 3-9 апреля.Как пояснила корреспонденту НИА "Нижний Новгород" пресс-секретарь Нижегородского драмтеатра Елена Востокова, на данный момент афиша гастролей формируется. Всего театр повезет в Удмуртию пять спектаклей. В дальнейшем стороны намерены сотрудничать на постоянной основе. Напомним , что Нижний Новгород вошел в федеральную программу "Большие гастроли" на 2017 год.

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