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Культура и отдых

Обменные гастроли Нижегородского и Удмуртского театров пройдут в апреле 2017 года

19 января 2017 16:02  [133] Культура и отдых
Нижегородский театр драмы (Фото: НИА Нижний Новгород)

Нижегородский театр драмы

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Обменные гастроли Нижегородского и Удмуртского драмтеатров пройдут в апреле 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского театра драмы им. Горького.

Согласно информации, на данный момент уже подписан договор о проведении гастролей с Государственным русским драматическим театром Удмуртии.

Нижегородский театр драмы впервые отправится на гастроли в Ижевск так же, как и Драматический русский театр впервые представит свои спектакли нижегородскому зрителю. Обменные гастроли пройдут 3-9 апреля.

Как пояснила корреспонденту НИА "Нижний Новгород" пресс-секретарь Нижегородского драмтеатра Елена Востокова, на данный момент афиша гастролей формируется. Всего театр повезет в Удмуртию пять спектаклей. В дальнейшем стороны намерены сотрудничать на постоянной основе.

Напомним, что Нижний Новгород вошел в федеральную программу "Большие гастроли" на 2017 год.

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