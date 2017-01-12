Нижегородская администрация изменила способ приватизации помещения в доходном доме Переплетчикова Общество

д.110 по ул. Ильинской Фото: Яндекс-Карты (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская администрация изменила способ приватизации помещения в доходном доме Переплетчикова. Об этом сообщается в документах на официальном сайте администрации.



Согласно опубликованной информации, администрация меняет способ приватизации помещений в доходном доме Переплетчикова (д.6 по ул. Рождественской) и доме Спиридонова (д.110 по ул. Ильинской) с аукциона на продажу посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене.







В д. 110 по ул. Ильинской с торгов



СПРАВКА:

Общественный доходный дом купца, городского главы Федора Переплетчикова в Нижнем Новгороде начал строиться в 1819 году. По его просьбе архитектор Иван Ефимов разработал проект двухэтажного каменного дома, а также двух трехэтажных каменных флигелей на Ильинском съезде. После смерти владельца дом по завещанию хозяина был пожертвован городу. Вместе с флигелями его сдавали внаем под постоялый двор, а ежегодный доход поступал на содержание нижегородских богаделен. Во время Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года строение использовалось в качестве гостиницы. На июль 2016 в здании располагается, в частности, Нижегородская гильдия фотографов и литературное кафе "Безухов".



Дом П.М. Спиридонова расположен в границах исторической территории "Старый Нижний Новгород" и является частью исторически сложившегося ансамбля улицы Ильинской. Объект был построен в период между 1853 и 1871 годами. Здание представляет собой кирпичный оштукатуренный дом с обширными сводчатыми подвалами и узкой, вытянутой в глубину квартала, кирпичной пристройкой лестничной клетки, примыкающей к дворовому фасаду. По главному фасаду здание двухэтажное, со стороны дворового фасада устроен третий (антресольный) этаж. Согласно оценочной ведомости 1871 года хозяином данной усадьбы являлся П.М. Спиридонов - крестьянин, торгующий по свидетельству. Нижегородская администрация изменила способ приватизации помещения в доходном доме Переплетчикова. Об этом сообщается в документах на официальном сайте администрации.Согласно опубликованной информации, администрация меняет способ приватизации помещений в доходном доме Переплетчикова (д.6 по ул. Рождественской) и доме Спиридонова (д.110 по ул. Ильинской) с аукциона на продажу посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене. Напомним , в д.6 по ул. Рождественской администрация намерена продать помещение площадью 35,3 кв м. Оно располагается на первом этаже двухэтажного кирпичного здания. Начальная стоимость объекта на последнем, втором по счету аукционе составляла 1,728 млн рублей.В д. 110 по ул. Ильинской с торгов реализуется подвал площадью 106,1 кв м. Начальная цена на третьем аукционе составляла 2,03 млн рублей.СПРАВКА:Общественный доходный дом купца, городского главы Федора Переплетчикова в Нижнем Новгороде начал строиться в 1819 году. По его просьбе архитектор Иван Ефимов разработал проект двухэтажного каменного дома, а также двух трехэтажных каменных флигелей на Ильинском съезде. После смерти владельца дом по завещанию хозяина был пожертвован городу. Вместе с флигелями его сдавали внаем под постоялый двор, а ежегодный доход поступал на содержание нижегородских богаделен. Во время Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года строение использовалось в качестве гостиницы. На июль 2016 в здании располагается, в частности, Нижегородская гильдия фотографов и литературное кафе "Безухов".Дом П.М. Спиридонова расположен в границах исторической территории "Старый Нижний Новгород" и является частью исторически сложившегося ансамбля улицы Ильинской. Объект был построен в период между 1853 и 1871 годами. Здание представляет собой кирпичный оштукатуренный дом с обширными сводчатыми подвалами и узкой, вытянутой в глубину квартала, кирпичной пристройкой лестничной клетки, примыкающей к дворовому фасаду. По главному фасаду здание двухэтажное, со стороны дворового фасада устроен третий (антресольный) этаж. Согласно оценочной ведомости 1871 года хозяином данной усадьбы являлся П.М. Спиридонов - крестьянин, торгующий по свидетельству.

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