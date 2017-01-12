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Общество

Нижегородская администрация изменила способ приватизации помещения в доходном доме Переплетчикова

19 января 2017 16:27  [134] Общество
д.110 по ул. Ильинской (Фото: Яндекс-Карты)

д.110 по ул. Ильинской

Фото: Яндекс-Карты

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская администрация изменила способ приватизации помещения в доходном доме Переплетчикова. Об этом сообщается в документах на официальном сайте администрации.

Согласно опубликованной информации, администрация меняет способ приватизации помещений в доходном доме Переплетчикова (д.6 по ул. Рождественской) и доме Спиридонова (д.110 по ул. Ильинской) с аукциона на продажу посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене.

Напомним, в д.6 по ул. Рождественской администрация намерена продать помещение площадью 35,3 кв м. Оно располагается на первом этаже двухэтажного кирпичного здания. Начальная стоимость объекта на последнем, втором по счету аукционе составляла 1,728 млн рублей.

В д. 110 по ул. Ильинской с торгов реализуется подвал площадью 106,1 кв м. Начальная цена на третьем аукционе составляла 2,03 млн рублей.

СПРАВКА:
Общественный доходный дом купца, городского главы Федора Переплетчикова в Нижнем Новгороде начал строиться в 1819 году. По его просьбе архитектор Иван Ефимов разработал проект двухэтажного каменного дома, а также двух трехэтажных каменных флигелей на Ильинском съезде. После смерти владельца дом по завещанию хозяина был пожертвован городу. Вместе с флигелями его сдавали внаем под постоялый двор, а ежегодный доход поступал на содержание нижегородских богаделен. Во время Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года строение использовалось в качестве гостиницы. На июль 2016 в здании располагается, в частности, Нижегородская гильдия фотографов и литературное кафе "Безухов".

Дом П.М. Спиридонова расположен в границах исторической территории "Старый Нижний Новгород" и является частью исторически сложившегося ансамбля улицы Ильинской. Объект был построен в период между 1853 и 1871 годами. Здание представляет собой кирпичный оштукатуренный дом с обширными сводчатыми подвалами и узкой, вытянутой в глубину квартала, кирпичной пристройкой лестничной клетки, примыкающей к дворовому фасаду. По главному фасаду здание двухэтажное, со стороны дворового фасада устроен третий (антресольный) этаж. Согласно оценочной ведомости 1871 года хозяином данной усадьбы являлся П.М. Спиридонов - крестьянин, торгующий по свидетельству.

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