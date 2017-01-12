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Происшествия

Администрация Советского района Нижнего Новгорода планирует восстановить ограждение на мосту после ДТП до конца дня 19 января

19 января 2017 17:07  [215] Происшествия
(Фото: Администрация Нижнего Новгорода)

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Советского района Нижнего Новгорода планирует восстановить ограждение на мосту после ДТП до конца дня 19 января 2017 года.

Напомним, в 23:30 на ул. Ванеева автомобиль Hyundai Solaris упал с моста. В салоне находилось четверо человек - молодые люди 1998-99 годов рождения, всем им понадобилась медицинская помощью. В итоге троих госпитализировали с травмами различной степени тяжести, один был отпущен.

"Дорога в месте ДТП была очищена до нормативного состояния, снег от бордюрного камня полностью вывезен, никаких отвалов не было. Судя по всему, водитель двигался с превышением скорости, потому что заехал на тротуар и выбил секцию цельнометаллического ограждения толщиной 3 см. После ДТП, которое произошло поздно ночью, нам пришлось предпринимать срочные меры, чтобы закрыть оставшийся без ограждения участок пешеходной дорожки на эстакаде. Иначе пешеходы могли просто упасть в овраг. Было принято решение временно засыпать опасный участок снегом, который ночью планово собирается на окрестных улицах. Сегодня утром рабочие осмотрели поврежденный участок ограждения и уже приступили к его восстановлению. Место проведения работ было перекрыто, поэтому снег мы убрали. Ограждение на эстакаде планируется восстановить до конца сегодняшнего дня", - сказал первый замглавы администрации района Сергей Колотов.

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