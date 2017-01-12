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Общество

Более 400 человек приняли участие в IV фестивале "РобоФест-Нижний Новгород-2017" 19 января

19 января 2017 17:34  [136] Общество
Более 400 человек приняли участие в IV фестивале РобоФест-Нижний Новгород-2017 19 января (Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области)

Более 400 человек приняли участие в IV фестивале РобоФест-Нижний Новгород-2017 19 января

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Более 400 человек приняли участие в IV фестивале "РобоФест-Нижний Новгород-2017", который прошел в технопарке "Анкудиновка" 19 января 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Фестиваль направлен на популяризацию научно-технического творчества и повышение престижа инженерных профессий. Школьники и студенты в возрасте от 6 до 25 лет сразились по нескольким направлениям: Hello, Robot! (LEGO/ Arduino), РобоКарусель, FIRST, Инженерный проект.

Участникам и гостям фестиваля были представлены презентационные площадки промышленных предприятий и ведущих вузов Нижегородской области, а также организованы интерактивные зоны – Lego Education (г.Москва), "Технологии компьютерного зрения" (ООО "Роботрек", г.Санкт-Петербург), мастер-классы и тренинги.

В ходе открытия робототехнического фестиваля губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев осмотрел работы участников и посетил площадку соревнований. "Хорошо, что сегодня ребят с раннего возраста привлекает научно-техническое творчество. Здесь на фестивале участники в возрасте от семи лет, которые только закончили детский сад, соревнуются наравне со студентами нижегородских вузов", - сказал глава региона.

Как сообщил ректор НГТУ имени Р.Е.Алексеева Сергей Дмитриев, победители сегодняшнего робототехнического фестиваля могут поступать в НГТУ без экзаменов при том, что они сдадут ЕГЭ на определенные баллы.

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