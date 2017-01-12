Обвиняемый в мошенничестве с гособоронзаказом директор ООО арестован в Дзержинске Нижегородской области Происшествия

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Обвиняемый в мошенничестве с гособоронзаказом директор ООО арестован в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.По версии органов предварительного следствия, директор ООО в феврале 2014 года, находясь в Волгограде, представил в ОАО документы на участие в тендере на поставку герметиков для производства специальной авиатехники. При этом он указал в них цену существенно ниже, чем у завода-изготовителя.В результате данное ООО выиграло конкурс на поставку герметиков на общую сумму 6 млн 865,43 тысяч рублей. В марте того же года его сообщница приобрела в Дзержинске флаконы с жидкостью, внешне похожей на герметики, изготовила на них поддельные паспорта, заказала в типографии этикетки.Затем обвиняемый несколькими партиями поставил фальсифицированную продукцию заказчику, который в свою очередь перечислил на расчетный счет поставщика полную стоимость заказа.Дзержинский городской суд решением от 19 января 2017 года арестовал директора ООО, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), до 16 марта 2017 года.