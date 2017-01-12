Нижегородский филиал ПГК увеличил перевозку грузов на 13% в 2016 году Бизнес

Нижегородский филиал АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) увеличил перевозку грузов по Горьковской железной дороге (ГЖД) на 13% в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Согласно информации, за отчетный период было перевезено 3,8 млн тонн грузов. Грузооборот вырос на 12% и составил 4,2 млрд т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок на полигоне ГЖД выросла с 13% до 15%.



Основную номенклатуру перевозок в 2016 году составили цемент, черные металлы и металлолом, нефть, лесные грузы, строительные материалы, химикаты и сода.



"Рост показателей связан с увеличением объемов погрузки цемента ПАО "Мордовцемент" (входит в "ЕВРОЦЕМЕНТ груп") на станции Нуя ГЖД, а также адресной работой специалистов филиала с крупными промышленными предприятиями региона", - отмечается в сообщении.



В частности, объемы погрузки цемента выросли на 23%, до 1,6 млн тонн, лома черных металлов – на 18%, до 651 тысячи тонн, нефти – на 6%, до 483 тысяч тонн, стройматериалов – на 41%, до 137 тысяч тонн, химикатов и соды – на 5%, до 86 тысяч тонн. Перевозка лесных грузов увеличилась почти в два раза и составила 249 тысяч тонн.



За отчетный период 2016 года объем внутренних перевозок вырос на 11%, до 3,5 млн тонн. В частности, значительно увеличился грузопоток в адрес предприятий ГЖД, Октябрьской, Московской, Северной и Свердловской магистралей. Объем экспортных перевозок увеличился на 18% и составил 309 тысяч тонн.



Грузы следовали со станций ГЖД в местном сообщении и в адрес грузополучателей в пределах РФ, а также на экспорт в направлении стран ближнего и дальнего зарубежья через сухопутные пограничные переходы и порты России.



"Помимо эффективной коммерческой работы в прошлом году мы реализовали ряд мероприятий, которые положительно отразились на объемах перевозок. Например, в 2016 году филиал внедрил новый сервис по техническому обслуживанию вагонов-хопперов. Мобильная бригада на месте устраняет неисправности, что позволяет снизить время простоя вагонов в ожидании ремонта и сократить затраты на оплату тарифа по передислокации вагонов на вагоноремонтные предприятия. Кроме того, мы проделали большую работу по ускорению оборота вагона и сокращению его простоя под грузовыми операциями. В результате полный цикл оборота вагона сократился на 16%, до 3,9 суток", – отметил директор Нижегородского филиала ПГК Тарас Залужный.

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