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Общество

"Ростелеком" завершил прием заявок на конкурс "Классный интернет"

19 января 2017 18:28  [134] Общество

ПАО "Ростелеком" завершило прием заявок на Всероссийский конкурс школьных интернет-проектов "Классный интернет". Об этом сообщает пресс-служба компании 19 января 2017 года.

Согласно информации, конкурс посвящен профориентации молодого поколения средствами использования возможностей интернет-технологий. Всего на конкурс поступило 167 интернет-проектов.

Самой популярной стала номинация "IT-Выбор профессии", в рамках которой 40% участников представили в своих работах использование различных интернет-технологий в процессе взаимодействия учащихся с потенциальными работодателями: бизнес-структурами, подготовительными курсами, приемными комиссиями вузов и др.

Проекты в номинации "IT-Общение", посвященные теме получения профессиональных умений и навыков непосредственно друг от друга и от носителей этих знаний посредством сети Интернет, составили 31%.

Остальные 29% заявок подано для участия в номинации "IT-Помощь", в рамках которой представлены проекты, стимулирующие участие школьников в решении проблем города и общества. В ходе реализации этих проектов участниками приобретаются навыки, которые смогут быть полезны им в будущем.

Самыми активными стали учащиеся из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов (23%), а также Приволжского федерального округа (22%).

"Теперь экспертному жюри предстоит выбрать 30 проектов-финалистов, из которых будут определены 3 проекта-победителя. Финалисты будут объявлены 1 февраля, а выбор победителей состоится 1 марта", - говорится в сообщении.

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