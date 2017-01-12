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Происшествия

Ударившая судебного пристава нижегородка заплатит штраф по решению суда

20 января 2017 10:10  [105] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ударившая судебного пристава нижегородка заплатит штраф по решению Сормовского районного суда. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 20 января 2017 года.

Суд установил, что в сентябре 2016 года подсудимая, находясь в здании одного из отделов управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, нарушала общественный порядок, в связи с чем были вызваны судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Они потребовали от женщины предъявить документ, удостоверяющий личность, однако подсудимая это требование проигнорировала. Когда же один из приставов преградил ей путь к выходу из здания, она ударила его по лицу.

Суд признал ее виновной по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), женщине назначено наказание в виде штрафа в сумме 5 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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