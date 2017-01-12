Администрация Дзержинска Нижегородской области предварительно оценила стоимость расселения жителей просевшего дома в 133 млн рублей Происшествия

Дом 6А по ул. Буденного Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области



Как в свою очередь сообщили в пресс-службе горадминистрации, Слизов на встрече с жителями пострадавшего дома рассказал о возможных путях дальнейшего решения вопроса по жилью. В качестве одного из основных путей развития событий рассматривается расселение. Он добавил, что в настоящее время администрация проводит мониторинг ситуации на рынке недвижимости. Возможны следующие варианты: предоставление пострадавшим жителям нового жилья, не меньшего по площади, или выплата компенсационной стоимости.



Слизов добавил, что в последние два дня движение грунта приостановилось, новых трещин не образовалось, установленные маяки не нарушены.



Пресс-служба Гордумы также сообщила, что, по информации Слизова, озвученной на заседании комитета по архитектуре и строительству, в Дзержинске на текущий момент девять домов, признанных аварийными после 1 января 2010 года, общей площадью более 10 тысяч кв.м. В рамках программы "Обеспечение жителей города Дзержинска доступным и комфортным жильем" планируется направить 17,3 млн рублей для обеспечения жилой площадью собственников квартир во втором подъезде дома по ул.Грибоедова, 36 и дома по ул.Восточной, 11 в поселке Горбатовка. Заложенная в этом году сумма составит авансовый платеж, а окончательный расчет – 68,9 млн рублей – планируется заложить в программу на 2018 год.



Депутаты Юрий Шахунц и Борис Пухов напомнили, что до сих пор не расселен дом по пр.Ленина, 103, где 2016 году произошел пожар. Помимо этого, сложная ситуация сложилась в доме №5а по ул.Маяковского, о чем в администрацию был направлен депутатский запрос от депутата Владимира Сипрова.



Касательно расселения дома по ул.Буденного, 6а, было отмечено, что по предварительному расчету, в случае принятия такого решения, потребуется порядка 133 млн рублей (из расчета 41 тысяча рублей за 1 кв.м.).



Для расселения всех аварийных домов, как озвучил Анатолий Слизов, необходима сумма в 350 млн рублей. Поскольку объемы финансовых средств для расселения велики, исполнительная власть рассчитывает на поддержку региона в этом вопросе.











Администрация Дзержинска Нижегородской области предварительно оценила стоимость расселения жителей просевшего дома по ул.Буденного, 6а в 133 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Гордумы Дзержинска со ссылкой на и.о. главы горадминистрации Анатолия Слизова 20 января 2017 года.Как в свою очередь сообщили в пресс-службе горадминистрации, Слизов на встрече с жителями пострадавшего дома рассказал о возможных путях дальнейшего решения вопроса по жилью. В качестве одного из основных путей развития событий рассматривается расселение. Он добавил, что в настоящее время администрация проводит мониторинг ситуации на рынке недвижимости. Возможны следующие варианты: предоставление пострадавшим жителям нового жилья, не меньшего по площади, или выплата компенсационной стоимости.Слизов добавил, что в последние два дня движение грунта приостановилось, новых трещин не образовалось, установленные маяки не нарушены.Пресс-служба Гордумы также сообщила, что, по информации Слизова, озвученной на заседании комитета по архитектуре и строительству, в Дзержинске на текущий момент девять домов, признанных аварийными после 1 января 2010 года, общей площадью более 10 тысяч кв.м. В рамках программы "Обеспечение жителей города Дзержинска доступным и комфортным жильем" планируется направить 17,3 млн рублей для обеспечения жилой площадью собственников квартир во втором подъезде дома по ул.Грибоедова, 36 и дома по ул.Восточной, 11 в поселке Горбатовка. Заложенная в этом году сумма составит авансовый платеж, а окончательный расчет – 68,9 млн рублей – планируется заложить в программу на 2018 год.Депутаты Юрий Шахунц и Борис Пухов напомнили, что до сих пор не расселен дом по пр.Ленина, 103, где 2016 году произошел пожар. Помимо этого, сложная ситуация сложилась в доме №5а по ул.Маяковского, о чем в администрацию был направлен депутатский запрос от депутата Владимира Сипрова.Касательно расселения дома по ул.Буденного, 6а, было отмечено, что по предварительному расчету, в случае принятия такого решения, потребуется порядка 133 млн рублей (из расчета 41 тысяча рублей за 1 кв.м.).Для расселения всех аварийных домов, как озвучил Анатолий Слизов, необходима сумма в 350 млн рублей. Поскольку объемы финансовых средств для расселения велики, исполнительная власть рассчитывает на поддержку региона в этом вопросе. Ранее сообщалось , что эксперты назвали причинами проседания дома в Дзержинске возможные нарушения при строительстве. Согласно уточненным данным , в доме проживал 151 человек. Ранее также сообщалось , что администрация Дзержинска намерена обратиться за помощью к региональной власти в случае признания дома аварийным, так как самостоятельно расселить целый дом не сможет.

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