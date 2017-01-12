Нижегородское "Торпедо" уступило ярославскому "Локомотиву" со счетом 1:3 в матче 19 января Спорт

Матч Торпедо - Локомотив Фото: ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб "Торпедо" (Нижний Новгород) уступил ярославскому "Локомотиву" в четвертой очной игре сезона со счетом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) 19 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.Уточняется, что матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Нижнем Новгороде. У гостей отличились Андрей Локтионов (9-я и 60-я минуты) и Павел Красковский (53-я минута), у железнодорожников - Станислав Егоршев (24-я минута).Торпедовцы приступили к штурму ворот соперника с первых минут второго периода. Результатом стал бросок в "девятку" от Станислава Егоршева. Хоккеисты "Торпедо" продолжили атаковать и вполне могли рассчитывать на лидерство по итогам двадцатиминутки. "Увы, подкачала реализация", - отметили в нижегородском клубе."Допустили роковую ошибку в третьем периоде. Игровая дисциплина и мелочи сегодня были просто ужасные. Игра была приближена к плей-офф, увы, мы видим, что пока не тянем, наши молодые ребята пока не могут выигрывать такие матчи", - сказал по итогам игры главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра.