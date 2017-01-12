Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей 27-летней нижегородки Татьяны Судаковой Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей 27-летней нижегородки Татьяны Судаковой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер-НН".Согласно информации, она пропала 1 января 2017 года. Она ушла из дома по адресу: улица Бекетова, 6В.Ее приметы: рост 155 см, телосложение среднее, каштановые длинные волосы, карие глаза. Была одета в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, обута в зимние ботинки. Из особых примет — шрам на предплечье.При себе девушка имела мобильный телефон и документы.