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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей 27-летней нижегородки Татьяны Судаковой

20 января 2017 11:19  [125] Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей 27-летней нижегородки Татьяны Судаковой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер-НН".

Согласно информации, она пропала 1 января 2017 года. Она ушла из дома по адресу: улица Бекетова, 6В.

Ее приметы: рост 155 см, телосложение среднее, каштановые длинные волосы, карие глаза. Была одета в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, обута в зимние ботинки. Из особых примет — шрам на предплечье.

При себе девушка имела мобильный телефон и документы.

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