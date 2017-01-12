Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей 27-летней нижегородки Татьяны Судаковой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер-НН".
Согласно информации, она пропала 1 января 2017 года. Она ушла из дома по адресу: улица Бекетова, 6В.
Ее приметы: рост 155 см, телосложение среднее, каштановые длинные волосы, карие глаза. Была одета в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, обута в зимние ботинки. Из особых примет — шрам на предплечье.
При себе девушка имела мобильный телефон и документы.
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