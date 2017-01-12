Суд отложил дело по обвинению нижегородских чиновников в халатности из-за болезни главы Ленинского района Политика

Надежда Рожкова и Сергей Белов Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, адвокат заявил ходатайство о переносе судебного заседания. В итоге заседание было отложено на 27 января.



Напомним, дело поступило в суд 1 августа 2016 года. Нынешний сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов (в 2011-2013 годах замглавы Ленинского района - прим. НИА "Нижний Новгород") и глава Ленинского района Надежда Рожкова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) за обрушение жилого дома по ул. Самочкина. Обоим чиновникам суд







Дело по факту обрушения дома по ул. Самочкина Суд отложил дело по обвинению нижегородских чиновников в халатности из-за болезни одной из подсудимых – главы Ленинского района Надежды Рожковой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 20 января 2017 года.Согласно информации, адвокат заявил ходатайство о переносе судебного заседания. В итоге заседание было отложено на 27 января.Напомним, дело поступило в суд 1 августа 2016 года. Нынешний сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов (в 2011-2013 годах замглавы Ленинского района - прим. НИА "Нижний Новгород") и глава Ленинского района Надежда Рожкова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) за обрушение жилого дома по ул. Самочкина. Обоим чиновникам суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе заседания 13 января 2016 года, трое из шести опрошенных судом потерпевших не согласны с суммой предложенной нижегородскими властями компенсации в связи с обрушением дома по ул. Самочкина.Дело по факту обрушения дома по ул. Самочкина было возбуждено в апреле 2014 года. Пятиэтажное строение рухнуло 15 апреля. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек. Следователи считают Белова и Рожкову ответственными за нерасселение жителей аварийного дома.

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