(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко)
Бюджетные кредиты на сумму почти 63 млрд рублей получила Нижегородская область в 2016 году. Об этом руководитель управления Федерального казначейства по области Екатерина Мазина сообщила на пресс-конференции 20 января 2017 года.
По ее словам, в общей сложности регион в прошлом году получил бюджетных кредитов на сумму 62,8 млрд рублей. В том числе, правительство области получило 57,57 млрд рублей, администрация Нижнего Новгорода – 5,09 млрд рублей, администрация Дзержинска – 92,7 млн рублей, Выксы – 52,4 млн рублей. За пользование кредитами в федеральный бюджет была перечислена сумма в размере 6,7 млн рублей.
"Механизм краткосрочного бюджетного кредитования – это важнейшая составляющая управления бюджетными средствами. Это самый недорогой источник полонения ликвидности и сбалансированности счетов и бюджетов для покрытия временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета", - отметила Мазина, напомнив, что ставка по бюджетным кредитам составляет 0,1% годовых.
Напомним
, по данным на 1 декабря 2016 года сумма бюджетных кредитов в структуре госдолга Нижегородской области составляла 20,4 млрд рублей, в структуре муниципального долга Нижнего Новгорода
– 280 млн рублей.
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