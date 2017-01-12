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Происшествия

"Мы располагаем подтверждениями того, что в отношении судьи Романа Ярцева была совершена провокация", – Олег Шаронов

20 января 2017 13:01  [170] Происшествия
Олег Шаронов

Олег Шаронов

"Мы располагаем подтверждениями того, что в отношении судьи Романа Ярцева была совершена провокация", – заявил адвокат судьи Олег Шаронов 20 января 2017 года.

Олег Шаронов распространил сообщение о том, что в ходе адвокатского расследования, после изучения съемок с камер видеонаблюдения, "достоверно установлено, что телефонный звонок от Антоновской о совершенном преступлении в правоохранительные органы поступил заблаговременно, говоря другими словами – заранее".

"В ходе изучения имеющейся информации мы можем с уверенностью говорить о трех вещах. Первое – гражданка Антоновская сообщила о стрельбе в деревне за несколько минут до самих событий. Этот факт зафиксирован камерами видеонаблюдения. Видеозапись событий от 5 января 2017 года своевременно была передана в распоряжение правоохранительных органов. Таким образом, получается, что сначала был звонок в экстренные службы, а только потом само событие", - сказал он.

"Во-вторых, публичные заявления Антоновской о том, что судья стрелял в нее – опровергнуты. В-третьих, у Антоновской были все способы избежать встречи с моим доверителем, так как на видеозаписях с камер видеонаблюдения отчетливо видно, что после выхода Романа Ярцева из дома, именно Антоновская направилась вслед Ярцеву и преследовала его", - добавил адвокат.

"По моему мнению, эта была чистой воды провокация в отношении судьи. Эта провокация могла быть обусловлена не только неприязненными отношениями, но еще и криминальным прошлым Антоновской. В частности нам стало известно, что Антоновская была ранее судима по двум статьям УК – кража и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Мы планируем обнародовать видеозаписи, которые подтверждают мои высказывания, в ближайшие несколько дней", - подытожил Олег Шаронов".

Напомним, рабочая группа квалификационной коллегии судей обсудит ситуацию вокруг нижегородского судьи Романа Ярцева 27 января.

17 января 2017 года Ярцев сообщил о подготовке исков в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Напомним также, что он был взят под госзащиту в связи с появлением угроз в соцсетях.

Ранее в ряде нижегородских СМИ появилась информация о том, что судья при конфликтных ситуациях с соседями в коттеджном поселке якобы стреляет в воздух из травматического пистолета.

СПРАВКА:
Ярцев Роман Валерьевич родился в 1971 году. Трудовую деятельность начал после прохождения службы в рядах Российской Армии и окончания Саратовской государственной академии права. С 1995 года по 1996 год - старший юрист ООО Юридической конторы "Ваше право". С 1996 года по 2004 год – стажер, адвокат Саратовской специализированной коллегии адвокатов.

Указом Президента Российской Федерации от 25 августа 2007 года №1097 назначен судьей Нижегородского областного суда. Решением Квалификационной коллегии судей Нижегородской области от 21 февраля 2013 года присвоен второй квалификационный класс судьи. Приказом председателя Нижегородского областного суда от 10 января 2013 года утвержден председателем судебного состава.

Имеет ученую степень кандидата юридических наук. Является членом экзаменационной комиссии Нижегородской области по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Одновременно с исполнением своих служебных обязанностей Ярцев занимается научно-преподавательской деятельностью в ННГУ имени Лобачевского" (кафедра уголовного процесса и криминалистики) и в Приволжском филиале ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия" (кафедра уголовно-правовых дисциплин).

За большой личный вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, добросовестный труд в отмечен благодарностью Совета судей РФ.

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