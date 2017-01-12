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Общество

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области потепление до 0° и снегопады 23-24 января

20 января 2017 13:06  [75] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области потепление до 0° в связи с циклоном 23-24 января 2017 года. Об этом сообщает гидрометцентр.

Согласно информации, до конца дня 20 января ожидается кратковременный снег. Температура воздуха при западном порывистом ветре составит -1…-4°, на дорогах сохранится накат, гололедица.

В выходные дни (21-22 января) погода на территории области станет более устойчивой. Северо-западный ветер понизит температурный фон в ночные часы до -10…-12°, при прояснениях ожидается температура воздуха до -14…-17°, днем -6…-11°. Местами пройдет кратковременный снег.

В начале следующий рабочей недели прогнозируется резкое ослабление морозов: 23-24 января циклон с Атлантики создаст пониженный фон атмосферного давления. При юго-западных ветрах днем ожидается кратковременное повышение до 0…-4°, минимальная температура ночью составит -4…-8°. Погодные условия дополнят снегопады, возможен мокрый снег и гололедные явления.

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