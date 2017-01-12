(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
Администрация Нижнего Новгорода в 14-й раз выставила свою долю здания бывшего кинотеатра "Импульс" на торги. Об этом сообщается на официальном сайте администрации.
Согласно опубликованной информации, аукцион назначен на 28 февраля 2017 года. Администрация намерена реализовать с торгов 8/25 долей в праве общей долевой собственности на дом №192 по пр. Гагарина общей площадью 2,888 тысячи кв метров. Начальная цена объекта составляет 37,543 млн рублей (в ноябре 2016 года стоимость была снижена
- с 37,904 млн рублей).
Напомним
, нижегородская администрация намерена предоставлять рассрочку инвесторам с долями в имуществе города при выкупе всего объекта.
Ранее сообщалось
, что муниципальная доля кинотеатра "Импульс" была включена в прогнозный план приватизации Нижнего Новгорода 16 апреля 2014 года.
Два года назад администрация изменила
способ приватизации доли здания с аукциона на продажу посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене. 12-ые по счету торги, которые планировались данным способом 18 октября 2016 года, не состоялись, в связи с изменениями (как отметили в администрации) в федеральном законе "О приватизации государственного и муниципального имущества". Согласно изменениям, сообщение о продаже посредством публичного предложения должно размещаться в срок не позднее трех месяцев со дня признания предыдущего аукциона несостоявшимся (напомним
, последний аукцион перед несостоявшимся октябрьским был назначен на 29 июня 2016 года).
Последние, 13-ые по счету торги, не состоялись
в декабре 2016 года из-за отсутствия заявок.
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