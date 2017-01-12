Поступления в бюджетную систему РФ от нижегородских налогоплательщиков выросли на 5% в 2016 году – до 368 млрд рублей Экономика

Фото: СК РФ (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Поступления в бюджетную систему РФ от налогоплательщиков Нижегородской области выросли на 5% в 2016 году – до 368 млрд рублей. Об этом руководитель управления Федерального казначейства по области Екатерина Мазина сообщила на пресс-конференции 20 января 2017 года.



По ее словам, из этой суммы в федеральный бюджет было перечислено 88 млрд рублей (снижение на 4,5%), в областной бюджет – 114 млрд рублей (рост на 14%), в местные бюджеты – 30 млрд рублей (рост на 3,5%), в бюджеты государственных внебюджетных фондов – 136 млрд рублей (рост на 6,2%).



Как отметила Мазина, в регионе контроль за правильностью и своевременностью уплаты налогов и сборов осуществляют 1266 администраторов доходов бюджета, и с каждым из них у управления установлен электронный документооборот. "Это позволяет оперативно уточнять невыясненные поступления, а также осуществлять возвраты излишне или ошибочно сделанных платежей", - заключила руководитель ведомства. Поступления в бюджетную систему РФ от налогоплательщиков Нижегородской области выросли на 5% в 2016 году – до 368 млрд рублей. Об этом руководитель управления Федерального казначейства по области Екатерина Мазина сообщила на пресс-конференции 20 января 2017 года.По ее словам, из этой суммы в федеральный бюджет было перечислено 88 млрд рублей (снижение на 4,5%), в областной бюджет – 114 млрд рублей (рост на 14%), в местные бюджеты – 30 млрд рублей (рост на 3,5%), в бюджеты государственных внебюджетных фондов – 136 млрд рублей (рост на 6,2%).Как отметила Мазина, в регионе контроль за правильностью и своевременностью уплаты налогов и сборов осуществляют 1266 администраторов доходов бюджета, и с каждым из них у управления установлен электронный документооборот. "Это позволяет оперативно уточнять невыясненные поступления, а также осуществлять возвраты излишне или ошибочно сделанных платежей", - заключила руководитель ведомства.

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