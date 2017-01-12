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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в истязании жены и доведении ее до попытки суицида

20 января 2017 13:32  [55] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в истязании жены и доведении ее до попытки суицида. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 20 января 2017 года.

По версии следствия, с апреля 2014 по 20 октября 2016 года в квартире дома по ул. Тимирязева в Советском районе Нижнего Новгорода 55-летний обвиняемый систематически избивал супругу и совершал иные насильственные действия, причиняя тем самым физические и психические страдания.

Вечером 20 октября 2016 года, используя незначительный повод, он ударил ее домашней обувью по голове, после чего, схватив за волосы, повалил женщину на пол и стал сдавливать ее шею и надавливать пальцами на глаза.

Когда обвиняемый ушел в магазин, женщина решила покончить жизнь самоубийством. Так как она имеет заболевание, имеющее противопоказания к приему конкретного медикамента, она приняла 33 таблетки этого препарата и для усиления действия выпила стакан алкогольного напитка. После этого женщина закрыла дверь квартиры изнутри за засов, чтобы ей не смогли своевременно оказать медицинскую помощь.

Спасти потерпевшую удалось только благодаря дочери, которая, не дозвонившись до матери, приехала к ней и вызвала скорую помощь

Обвиняемый вину по предъявленному обвинению признал. Уголовное дело по ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 110 УК РФ (доведение лица до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего) после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд.

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