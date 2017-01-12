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Политика

Девять нижегородских единороссов примут участие в XVI съезде партии в Москве 21-22 января

20 января 2017 13:36  [68] Политика
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Девять нижегородских единороссов примут участие в XVI съезде партии в Москве 21-22 января 2017 года. Об этом сообщает НРО партии.

Согласно информации, регион будут представлять секретари местных и первичных отделений партии из Лукояновского, Тоншаевского, Починковского, Сосновского районов, Первомайского г.о, Канавинского района Нижнего Новгорода, а также секретарь местного отделения "Единой России" Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко и секретарь НРО партии Александр Табачников.

Состав делегации был определен на отчетно-выборной конференции регионального отделения партии 26 декабря 2016 года.

Ожидается, что на съезде будут подведены итоги электорального цикла по выборам в Госдуму, а также избраны руководящие органы партии.

"Съезд является завершающим организационным аккордом большого отчетно-выборного партийного периода, который уже затронул все партийные уровни – от первичек до Генсовета. Обновится состав руководящих органов "Единой России", что придаст новый импульс партийной работе. Она обещает быть напряженной – партия приступает к реализации четырех новых проектов, напрямую связанных с повышением качества жизни огромного количества россиян, проживающих на селе и в малых городах. Так, Нижегородская область по линии проектов "Наш двор", "Местный дом культуры", "Театры малых городов", "Парки малых городов" ожидает сотни миллионов рублей, что способно серьезно улучшить пространство жизни наших земляков. О новых и уже работающих проектах на съезде также пойдет серьезный разговор", - отметил Александр Табачников.

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