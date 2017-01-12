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Политика

Владимир Челомин намерен возглавить Фонд капремонта МКД Нижегородской области

20 января 2017 13:40  [125] Политика
Владимир Челомин (Фото: НИА Нижний Новгород)

Владимир Челомин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Владимир Челомин намерен возглавить Фонд капремонта МКД Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Фонде капремонта.

Согласно информации Фонда, "Владимир Челомин действительно, в ближайшее время приступит к исполнению обязанностей руководителя регионального оператора. Вместе с тем, окончательное утверждение на данную должность возможно только после прохождения конкурсного отбора".

Напомним, Сергей Протасов покинул должность гендиректора Фонда капремонта МКД Нижегородской области 9 января 2017 года.

Также напомним, что Владимир Челомин с осени 2007 до июня 2015 года был министром строительства Нижегородской области. После этого он был назначен советником губернатора.

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