Владимир Челомин намерен возглавить Фонд капремонта МКД Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Фонде капремонта.
Согласно информации Фонда, "Владимир Челомин действительно, в ближайшее время приступит к исполнению обязанностей руководителя регионального оператора. Вместе с тем, окончательное утверждение на данную должность возможно только после прохождения конкурсного отбора".
Напомним
, Сергей Протасов покинул должность гендиректора Фонда капремонта МКД Нижегородской области 9 января 2017 года.
Также напомним, что Владимир Челомин с осени 2007 до июня 2015 года
был министром строительства Нижегородской области. После этого он был назначен советником губернатора
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