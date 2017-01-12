Владимир Челомин намерен возглавить Фонд капремонта МКД Нижегородской области Политика

Владимир Челомин Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации Фонда, "Владимир Челомин действительно, в ближайшее время приступит к исполнению обязанностей руководителя регионального оператора. Вместе с тем, окончательное утверждение на данную должность возможно только после прохождения конкурсного отбора".







Также напомним, что Владимир Челомин с осени Владимир Челомин намерен возглавить Фонд капремонта МКД Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Фонде капремонта.Согласно информации Фонда, "Владимир Челомин действительно, в ближайшее время приступит к исполнению обязанностей руководителя регионального оператора. Вместе с тем, окончательное утверждение на данную должность возможно только после прохождения конкурсного отбора". Напомним , Сергей Протасов покинул должность гендиректора Фонда капремонта МКД Нижегородской области 9 января 2017 года.Также напомним, что Владимир Челомин с осени 2007 до июня 2015 года был министром строительства Нижегородской области. После этого он был назначен советником губернатора

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