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Общество

Роспотребнадзор выявил "незамерзайку" семи марок с превышением метанола в Нижегородской области с 23 декабря 2016 года

20 января 2017 14:09  [170] Общество
Роспотребнадзор выявил "незамерзайку" семи марок с превышением метанола в Нижегородской области с 23 декабря 2016 года. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону 20 января 2017 года.

Согласно информации, по результатам лабораторного исследования незамерзающей стеклоомывающей жидкости "Алтын" (изготовитель, согласно этикетке, ООО "ИнтерТорг", Москва, ул. Б. Жигуленкова, д.25, корп. 1) установлено содержание метилового спирта в 538 раз превышающее допустимые значения. В незамерзающей жидкости "Сибирь" (производитель, согласно этикете, ООО "Авангард", Москва, ул. Авиамоторная, д.50, стр.26, пом. XIV, ком 45) содержание метанола превышено в 216 раз.

Кроме того, речь идет о "незамерзайке" "ТОР ЕNЕRGY Капля зимний -20С" (производитель, согласно этикетке, ООО "ТПК КИФ" Москва, ул. Дмитровское шоссе, 159, стр.2) – превышение в 610-708 раз; в жидкости серии "Зимний" наименование "СЕВЕР" (производитель, согласно этикетке, ООО "Профстиль", 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.4, стр.1) - в 592 раза; в SKYLUX (производитель, согласно этикетке, ООО "Вектор”, Московская область, Подольский район, д. Никулино,2) - в 994 раза; в жидкости "Зимняя дорога" (производитель, согласно этикетке, ООО "Лангория" Москва, ул. Введенского, 23 А стр.3) - в 88 раз; в жидкости Nord Wind Glass Cleaner-30 (изготовитель, согласно этикетке, ООО ТД "ВымпелТорг", Москва, ул. Летниковская,10, стр. 5) - в 540 раз.

По всем фактам принимаются меры административного воздействия, реализация стеклоомывающих жидкостей прекращается. Информация для принятия мер реагирования направлена в правоохранительные органы и в управления Роспотребнадзора по месту расположения производителей.

Также сообщается, что на 19 января мониторингом охвачено 529 объектов, выявлено 3975 единиц спиртсодержащей непищевой продукции (лосьоны, тоники и пр.), объемом 413,4 л. Эта продукция снята с реализации, на нее наложен арест.

Реализация непищевой спиртсодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции выявлена: в магазине "Перекресток", ООО "Софт", Кстовский район, поселок Селекция; в магазинах ИП Макарова И.А. пос.Ратово Сеченовский район с.Кочетовка; в торговом контейнере ИП Антипина И.А. на ул.Бекетова, 3а; в магазине ООО "Карина" г.Шахунья, ул.Интернациональная, 13а и ул.Коминтерна, 34; в магазине "Продукты" ИП Одегова Н.А.,в посёлке Вахтан Шахунского района; в магазине "Импульс" г. Лукоянов; в магазине "Заря" р.п. Вахтан г. Шахунья; в магазине ИП Урусова Т.П в р.п. Бутурлино и в магазине ООО "АТАК" г.Н.Новгород, ул.Прыгунова, 14.

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