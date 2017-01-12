Игорь Киселев не исключает возможности участия в конкурсе по избранию мэра Арзамаса Нижегородской области Политика

Игорь Киселёв Фото: Сайт администрации Арзамаса (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Действующий глава администрации Арзамаса Нижегородской области Игорь Киселев не исключает возможности участия в конкурсе по избранию в городе главы МСУ. Об этом он сообщил НИА "Нижний Новгород" 20 января 2017 года.



Он отметил, что окончательное решение по данному вопросу будет им принято после решения суда по его иску к Гордуме (Киселев



Очередное заседание по иску Игоря Киселева к Думе Арзамаса состоялось 20 января. Как пояснила сегодня представитель истца, в ФЗ №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" не прописано, что муниципалитет может перейти на одноглавую систему при досрочном сложении полномочий главы МСУ по собственному желанию.



"В законе говорится только об истечении срока полномочий – то есть через пять лет после избрания главы", - пояснила представитель истца.



Как, в свою очередь, сообщил представитель ответчика, управление Минюста РФ Нижегородской области считает правомерным досрочное сложении полномочий и переход после этого на одноглавую систему, о чем оно уведомило Гордуму. Суд решил вызвать на заседание представителей Минюста как заинтересованных лиц. В связи с этим заседание было перенесено на 27 января.







18 января арзамасские депутаты получили информацию из прокуратуры и определение областного суда о запрете применения нового Устава города (уже подтвержденного Минюстом) в части перехода на одноглавую систему управления в случае досрочного прекращения полномочий главы МСУ.







Также напомним, что Действующий глава администрации Арзамаса Нижегородской области Игорь Киселев не исключает возможности участия в конкурсе по избранию в городе главы МСУ. Об этом он сообщил НИА "Нижний Новгород" 20 января 2017 года.Он отметил, что окончательное решение по данному вопросу будет им принято после решения суда по его иску к Гордуме (Киселев оспаривает решение о переходе Арзамаса на одноглавую систему управления). Игорь Киселев, как и ушедшая в отставку мэр Арзамаса Татьяна Парусова, является членом "Единой России".Очередное заседание по иску Игоря Киселева к Думе Арзамаса состоялось 20 января. Как пояснила сегодня представитель истца, в ФЗ №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" не прописано, что муниципалитет может перейти на одноглавую систему при досрочном сложении полномочий главы МСУ по собственному желанию."В законе говорится только об истечении срока полномочий – то есть через пять лет после избрания главы", - пояснила представитель истца.Как, в свою очередь, сообщил представитель ответчика, управление Минюста РФ Нижегородской области считает правомерным досрочное сложении полномочий и переход после этого на одноглавую систему, о чем оно уведомило Гордуму. Суд решил вызвать на заседание представителей Минюста как заинтересованных лиц. В связи с этим заседание было перенесено на 27 января. Напомним , 19 января 2017 года Гордума одобрила вопрос о прекращении полномочий Татьяны Парусовой. В связи с ее досрочной отставкой по собственному желанию в городе должен состоятся переход на одноглавую систему управления.18 января арзамасские депутаты получили информацию из прокуратуры и определение областного суда о запрете применения нового Устава города (уже подтвержденного Минюстом) в части перехода на одноглавую систему управления в случае досрочного прекращения полномочий главы МСУ. В октябре 2016 года Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не собирается.Также напомним, что Парусова была избрана мэром Арзамаса в сентябре 2015 года, Киселев – в ноябре того же года.

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