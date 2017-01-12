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Бизнес

МРСК Центра и Приволжья планирует прокредитоваться на 4 млрд рублей

20 января 2017 14:40  [125] Бизнес
(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) ПАО "МРСК Центра и Приволжья" планирует прокредитоваться на 4 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, компания объявила открытый аукцион на право оказания ей финансовых услуг. Лимит задолженности возобновляемой кредитной линии должен составить 4 млрд рублей. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млрд, или 10% годовых в течение пяти лет. Торги пройдут 15 февраля 2017 года. Цель кредита – финансирование производственно-хозяйственной деятельности МРСК, в том числе рефинансирование имеющихся долговых обязательств.

Напомним, в декабре сообщалось, что МРСК Центра и Приволжья планирует привлечь кредит на 5 млрд рублей в Газпромбанке. Он подал единственную заявку на участие в соответствующем аукционе.

Напомним также, что прибыль "МРСК Центра и Приволжья" в I полугодии увеличилась по международным стандартам финансовой отчетности на 4,2% по сравнению с тем же периодом 2015 года – до 1,362 млрд рублей.

СПРАВКА:
Компания зарегистрирована в Нижнем Новгороде 28 июня 2007 года. С 29 февраля 2008 года представляет собой единую операционную компанию с центром ответственности в Нижнем Новгороде, управляющую девятью региональными филиалами: "Владимирэнерго", "Ивэнерго", "Калугаэнерго", "Кировэнерго", "Мариэнерго", "Нижновэнерго", "Рязаньэнерго", "Тулэнерго", "Удмуртэнерго". Является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям.

Уставный капитал МРСК Центра и Приволжья составляет 11,27 млрд рублей и разделяется на 112,698 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая. 50,4% от уставного капитала принадлежит ПАО "Россети" (Москва).

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