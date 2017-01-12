Нижегородская администрация рассчитывает на возврат неиспользованных 19 млн рублей на вывоз снега Общество

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"



По данным горадминистрации, 50 млн рублей из регионального бюджета поступили во второй половине декабря 2016 года и "были предназначены исключительно на вывоз снега (примерно 240 тысяч кубометров), а не на уборку дорог".



"В конце декабря дорожные компании, выбранные на 2016 год, по объективным причинам не имели технической возможности вывезти снег на всю сумму в 50 млн рублей в столь сжатые временные сроки. Принимать фиктивную работу или работу с посредственным качеством и оплачивать ее деньгами регионального бюджета никто не стал", - говорится в сообщении.



31 декабря в соответствии с Бюджетным кодексом РФ город должен был возвратить неиспользованную часть суммы региону. "Однако зимний сезон 2016-2017 года не завершен, и муниципалитет рассчитывает на возврат 19 млн рублей, которые, как и планировалось ранее, будут направлены на вывоз снега с территории Нижнего Новгорода", - сообщили в администрации.



С начала сезона на полигоны и станцию снеготаяния вывезено более 350 тысяч кубометров снега, около 50% из которых – за первые три недели 2017 года.







Нижегородская администрация рассчитывает на возврат неиспользованных 19 млн рублей на вывоз снега в 2017 году. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 20 января 2017 года.По данным горадминистрации, 50 млн рублей из регионального бюджета поступили во второй половине декабря 2016 года и "были предназначены исключительно на вывоз снега (примерно 240 тысяч кубометров), а не на уборку дорог"."В конце декабря дорожные компании, выбранные на 2016 год, по объективным причинам не имели технической возможности вывезти снег на всю сумму в 50 млн рублей в столь сжатые временные сроки. Принимать фиктивную работу или работу с посредственным качеством и оплачивать ее деньгами регионального бюджета никто не стал", - говорится в сообщении.31 декабря в соответствии с Бюджетным кодексом РФ город должен был возвратить неиспользованную часть суммы региону. "Однако зимний сезон 2016-2017 года не завершен, и муниципалитет рассчитывает на возврат 19 млн рублей, которые, как и планировалось ранее, будут направлены на вывоз снега с территории Нижнего Новгорода", - сообщили в администрации.С начала сезона на полигоны и станцию снеготаяния вывезено более 350 тысяч кубометров снега, около 50% из которых – за первые три недели 2017 года. Как сообщалось ранее , Нижний Новгород не смог использовать 19 млн из 50 выделенных облправительством на уборку снега. Напомним также , что в январе суд признал незаконным бездействие нижегородской администрации в связи с отсутствием мест для приема снега.

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