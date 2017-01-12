Нижегородская администрация рассчитывает на возврат неиспользованных 19 млн рублей на вывоз снега в 2017 году. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 20 января 2017 года.
По данным горадминистрации, 50 млн рублей из регионального бюджета поступили во второй половине декабря 2016 года и "были предназначены исключительно на вывоз снега (примерно 240 тысяч кубометров), а не на уборку дорог".
"В конце декабря дорожные компании, выбранные на 2016 год, по объективным причинам не имели технической возможности вывезти снег на всю сумму в 50 млн рублей в столь сжатые временные сроки. Принимать фиктивную работу или работу с посредственным качеством и оплачивать ее деньгами регионального бюджета никто не стал", - говорится в сообщении.
31 декабря в соответствии с Бюджетным кодексом РФ город должен был возвратить неиспользованную часть суммы региону. "Однако зимний сезон 2016-2017 года не завершен, и муниципалитет рассчитывает на возврат 19 млн рублей, которые, как и планировалось ранее, будут направлены на вывоз снега с территории Нижнего Новгорода", - сообщили в администрации.
С начала сезона на полигоны и станцию снеготаяния вывезено более 350 тысяч кубометров снега, около 50% из которых – за первые три недели 2017 года.
Как сообщалось ранее
, Нижний Новгород не смог использовать 19 млн из 50 выделенных облправительством на уборку снега.
Напомним также
, что в январе суд признал незаконным бездействие нижегородской администрации в связи с отсутствием мест для приема снега.
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