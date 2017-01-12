Горадминистрация планирует принять концепцию развития парков и скверов Нижнего Новгорода до конца февраля 2017 года Общество

Центральный парк Автозаводского района Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Горадминистрация планирует принять концепцию развития парков и скверов Нижнего Новгорода до конца февраля 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте культуры горадминистрации.



Согласно информации, на текущий момент разработка концепции их развития завершена. В настоящее время она проходит процедуру согласования в районах города и к концу февраля 2017 года будет принята.



В концепции прописаны ее цели и задачи, проблематика развития, также приведен анализ современного состояния парковых зон и результаты социологического опроса. Документ указывает на принципы развития парков и управление ими. В концепцию вошли все 13 парков и скверов, которые имеются в Нижнем Новгороде: Центральный парк Автозаводского района, парк "Приокский", парк имени 1 Мая, Сормовский парк, парк Свердлова, парк "Дубки", парк Маяковского (парк Станкозавода), парк имени Пушкина, парк Кулибина, парк Победы, Александровский сад, Кремлевские сады, парк "Светлоярский".



Как отметили в департаменте культуры, "слабым местом" парков и скверов Нижнего Новгорода является недостаточный уровень благоустройства, низкий уровень инженерной инфраструктуры, фрагментарность паркового пространства, то есть отсутствие единого видения комплексного развития парка, необходимости его зонирования. Также утрачено качество ландшафтного озеленения, очень мало растений среднего и нижнего яруса, цветников и газонов, поэтому особое внимание нужно уделить эстетике парков, их продуманному озеленению.



Утверждаемая концепция предполагает улучшение состояния имеющихся парков, а также рекомендует создание зеленых насаждений при строительстве новых микрорайонов.







Горадминистрация планирует принять концепцию развития парков и скверов Нижнего Новгорода до конца февраля 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте культуры горадминистрации.Согласно информации, на текущий момент разработка концепции их развития завершена. В настоящее время она проходит процедуру согласования в районах города и к концу февраля 2017 года будет принята.В концепции прописаны ее цели и задачи, проблематика развития, также приведен анализ современного состояния парковых зон и результаты социологического опроса. Документ указывает на принципы развития парков и управление ими. В концепцию вошли все 13 парков и скверов, которые имеются в Нижнем Новгороде: Центральный парк Автозаводского района, парк "Приокский", парк имени 1 Мая, Сормовский парк, парк Свердлова, парк "Дубки", парк Маяковского (парк Станкозавода), парк имени Пушкина, парк Кулибина, парк Победы, Александровский сад, Кремлевские сады, парк "Светлоярский".Как отметили в департаменте культуры, "слабым местом" парков и скверов Нижнего Новгорода является недостаточный уровень благоустройства, низкий уровень инженерной инфраструктуры, фрагментарность паркового пространства, то есть отсутствие единого видения комплексного развития парка, необходимости его зонирования. Также утрачено качество ландшафтного озеленения, очень мало растений среднего и нижнего яруса, цветников и газонов, поэтому особое внимание нужно уделить эстетике парков, их продуманному озеленению.Утверждаемая концепция предполагает улучшение состояния имеющихся парков, а также рекомендует создание зеленых насаждений при строительстве новых микрорайонов. Напомним , что в ноябре 2016 года администрация Нижнего Новгорода заявляла, что намерена начать разработку муниципальной программы развития парков в 2017 году. Ранее сообщалось , что разработчиком концепции развития парков выступило ООО "Архитектурно-ландшафтный центр "Архиленд".

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+