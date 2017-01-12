Инвалид подозревается в убийстве брата в г. Бор Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, ночью 19 января 2017 года в квартире дома в II микрорайоне 35-летний подозреваемый беспричинно несколько раз ударил 37-летнего брата ножом. Потерпевший умер на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Кроме того, злоумышленник нанес несколько непроникающих ножевых ранений своему отцу.
По решению суда подозреваемый, инвалид по общему заболеванию, помещен в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы, чтобы определить его вменяемость.
Отмечается, что погибший также был инвалидом по общему заболеванию. Оба брата проживали вместе с отцом.
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