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Происшествия

Инвалид подозревается в убийстве брата в г. Бор Нижегородской области

20 января 2017 15:38  [165] Происшествия
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

Инвалид подозревается в убийстве брата в г. Бор Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, ночью 19 января 2017 года в квартире дома в II микрорайоне 35-летний подозреваемый беспричинно несколько раз ударил 37-летнего брата ножом. Потерпевший умер на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Кроме того, злоумышленник нанес несколько непроникающих ножевых ранений своему отцу.

По решению суда подозреваемый, инвалид по общему заболеванию, помещен в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы, чтобы определить его вменяемость.

Отмечается, что погибший также был инвалидом по общему заболеванию. Оба брата проживали вместе с отцом.

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