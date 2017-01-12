Житель Уреня Нижегородской области приговорен к девяти годам колонии за нападение на сотрудника почты Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Уреня Нижегородской области приговорен к девяти годам колонии за нападение на сотрудника почты. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 20 января 2017 года.Согласно информации, 4 октября 2016 года ранее судимый молодой человек в подъезде дома ударил почтальонку по голове и выхватил сумку, в которой находилось более 1 млн рублей. После этого он побежал в парк но, увидев полицейских, выкинул сумку в кусты.В ходе расследования дела была установлена причастность обвиняемого к совершению ряда краж: сварочного аппарата в октябре 2015 года, кражи аккумуляторных батарей с автомобиля "Камаз-4310", автомагнитолы и бензопилы в августе 2016 года.Он обвинялся по п. б,в ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. в ч.2 ст. 158 УК РФ и ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). Вину в преступлениях мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся.Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.